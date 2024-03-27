Lady Blackhawk Track for 2024

The Lady Blackhawk track athletes for 2024 are:
Freshman:
Lexi Vigil
Sophomores
Kenadee Kary
Nevaeh Woods
Taylor DelosSantos
Lillie Coles
Bailey Walker
Brenna Walker
Marlow Kelly
Chaselynn Jacobson
Ashlyn Henson
Zoey Hinjosa
Hailey Westlin
Anna Price
Bailey Taylor
Zoey Timmons
Juniors
Emily Scott
Dana Raiper
Raelynn Raines
Brylee Hardy
Harley Ingram
Ava Clark
Leah Adkins
Lucy Vincent
Jessica Butts
Kourtney Kougl
Heven Perrin
Kennedy Williams
Seniors
Haily Muller
Lilian Payne
Kylee Tidwell
RyLee Raines
Ava Pippin
Elina Multisilta
Lacy Williams
Trinity Fox