Lady Blackhawk Track for 2024

The Lady Blackhawk track athletes for 2024 are:

Freshman:

Lexi Vigil

Sophomores

Kenadee Kary

Nevaeh Woods

Taylor DelosSantos

Lillie Coles

Bailey Walker

Brenna Walker

Marlow Kelly

Chaselynn Jacobson

Ashlyn Henson

Zoey Hinjosa

Hailey Westlin

Anna Price

Bailey Taylor

Zoey Timmons

Juniors

Emily Scott

Dana Raiper

Raelynn Raines

Brylee Hardy

Harley Ingram

Ava Clark

Leah Adkins

Lucy Vincent

Jessica Butts

Kourtney Kougl

Heven Perrin

Kennedy Williams

Seniors

Haily Muller

Lilian Payne

Kylee Tidwell

RyLee Raines

Ava Pippin

Elina Multisilta

Lacy Williams

Trinity Fox