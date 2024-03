Blackhawk Boys Track 2024

The 2024 Blackhawk Boys track team is coached by Jason Upton. Team members are:

Sophomores

Nick Allen

Braden Baggett

Taylin Bivens

Chase Dancer

Eion Fryar

Ryan Lewis

Logan Luedtke

Elmer Menjivar

Kayden Perkins

Cruz Porter

Boston Powell

Hagen Ricks

Mason Singh

Rex Vang

Halen Wallace

Juniors

Tait Allen

Jacob Beyer

Isaiah Bott

Austin Bratti

Ayden Canada

Peyton Carney

Daniel Darnell

Wyatt Dodson

Jace Dye

Evan Escajeda

Harper Geren

Cade Keith

Peyton Kitterman

Ethan Roughton

Camren Smith

Titus Stevenson

Josh Thaxton

Parker Tillman

Angus Trotter

Logan Tucker

Jackson Turner

Preston...