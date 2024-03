Junior High tracksters compete at Farmington

Pea Ridge Junior High track team competed in the Junior Cardinal Relays in Farmington Tuesday, March 5. The boys team earned fourth place with the girls coming in 12th.

Scores were:

Women - Team Rankings - 17 events scored

12) Pea Ridge Jr. High 8.50

Men - Team Rankings - 17 events scored

4) Pea Ridge Jr. High 63

Girls 100 Meter Dash

38 Gerdes, Hadley^eighth grade^15.70

50 Tenney, Willow^eighth grade^18.45

Girls 200 Meter Dash

25 Burk, Mady^ninth grade^31.95

39 Gerdes, Hadley^eighth grade^34.59

43 Rathgeber, Bailey^eighth grade^35.43

Girls 400 Meter Dash

36 Morris, Eryn^ninth grade^1:21.73

39 Perez, Leslie^ninth grade^1:23.43

Girls 800 Meter Run

25 Nuckols, Reece^eighth grade^3:25.23

30 Campbell, Marlee^10th grade^3:56.14

Girls 1,600 Meter Run

20 Spears, Georgia^eighth grade^7:04.02

22 Tillman, Paisley^eighth grade^6:22.44

Girls 100 Meter Hurdles

19 Morris, Danielle^seventh grade^20.20

27 Jensen, Harper^seventh grade^22.43

37 Richards, Avery^seventh grade^25.30

Girls 300 Meter Hurdles

25 Jensen, Harper^seventh grade^1:07.91

31 Richards, Avery^seventh grade^1:19.05

Girls 4x100 Meter Relay

9 Pea Ridge Jr. High 'A' 1:07.336

1) Floyd, Kiariah

2) Morris, Danielle

3) Burk, Mady

4) Jones, Layla

Girls 4x200 Meter Relay

8 Pea Ridge Jr. High 'A' 2:29.88

1) Floyd, Kiariah

2) Morris, Danielle

3) Burk, Mady

4) Jones, Layla

Girls 4x400 Meter Relay

8 Pea Ridge Jr. High 'A' 6:04.75

1) Adkins, Anna

2) Lark, Ada

3) Spears, Georgia

4) Weston, Kenzie

Girls 4x800 Meter Relay

9 Pea Ridge Jr. High 'A' 13:49.14

1) Spears, Georgia

2) Lark, Ada

3) Tillman, Paisley

4) Nuckols, Reece

Girls High Jump

14 Richards, Keely^seventh grade^4-03.00

26 Spears, Georgia^eighth grade^3-10.00

Girls Pole Vault

8 Burhus, Jennifer^10th grade^6-06.00

8 Tillman, Paisley^eighth grade^7-00.00

Girls Long Jump

29 Jones, Layla^eighth grade^11-08.00

Girls Triple Jump

13 Lark, Ada^ninth grade^27-09.50

14 Floyd, Kiariah^10th grade^26-05.00

Girls Shot Put

4 Cawthon, Arianna^ninth grade^33-03.00

8 Cline, Anniston^ninth grade^31-11.00

27 Tinker, Maggie^eighth grade^25-05.00

Girls Discus Throw

15 Cline, Anniston^ninth grade^57-03

17 Cawthon, Arianna^ninth grade^56-05

Boys

Boys 100 Meter Dash

19 Adams, Cash^ninth grade^12.50

27 Thornton, Caleb^eighth grade^13.89

46 King, Nathan^ninth grade^12.43

Boys 200 Meter Dash

13 Adams, Cash^ninth grade^28.50

30 Baker, Eli^10th grade^30.55

33 Thornton, Caleb^eighth grade^28.89

Boys 400 Meter Dash

4 King, Nathan^ninth grade^57.16

24 Winkley, Hudson^ninth grade^1:00.00

25 David, Cash^eighth grade^1:08.38

Boys 800 Meter Run

15 Slocum, Collin^ninth grade^2:29.10

33 Frazier, John^ninth grade^2:46.01

37 David, Cash^eighth grade^2:51.16

Boys 1,600 Meter Run

22 Jacobson, Brandon^ninth grade^5:45.13

24 Bowen, Sawyer^ninth grade^6:08.60

Boys 110 Meter Hurdles

3 Witcher, Baron^eighth grade^19.00

5 Cruz, Isaiah^eighth grade^19.00

7 Johnson, Carter^ninth grade^18.87

Boys 300 Meter Hurdles

1 Witcher, Baron^eighth grade^50.27

5 Cruz, Isaiah^eighth grade^55.48

9 Johnson, Carter^ninth grade^52.00

Boys 4x100 Meter Relay

6 Pea Ridge Jr. High 'A' 55.47

1) Adams, Cash

2) Witcher, Baron

3) Bennoch, Boone

4) Thornton, Caleb

Boys 4x200 Meter Relay

5 Pea Ridge Jr. High 'A' 2:24.56

1) King, Nathan

2) Bennoch, Boone

3) Baker, Eli

4) Cruz, Isaiah

Boys 4x400 Meter Relay

2 Pea Ridge Jr. High 'A' 5:05.73

1) King, Nathan

2) Witcher, Baron

3) Winkley, Hudson

4) Slocum, Collin

Boys 4x800 Meter Relay

6 Pea Ridge Jr. High 'A' 11:30.49

1) Slocum, Collin

2) Jacobson, Brandon

3) Frazier, John

4) Bowen, Sawyer

Boys High Jump

9 Winkley, Hudson^ninth grade^4-06.00

25 Witcher, Baron^eighth grade^4-10.00

32 Cruz, Isaiah^eighth grade^4-02.00

Boys Pole Vault

1 Baker, Eli^10th grade^10-03.00

5 Jacobson, Brandon^ninth grade^8-00.00

Boys Long Jump

19 Thornton, Caleb^eighth grade^13-02.00

Boys Triple Jump

11 Bowen, Sawyer^ninth grade^32-03.00

16 Bennoch, Boone^eighth grade^32-06.00

24 Frazier, John^ninth grade^28-10.00

Boys Shot Put

10 Cops, Cade^ninth grade^35-05.00

12 Darnell, Noah^ninth grade^35-00.00

14 White, Liam^eighth grade^34-06.00

Boys Discus Throw

9 Oxford, Brice^eighth grade^99-03

14 Cops, Cade^ninth grade^89-09