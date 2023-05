Notice to destroy

In accordance with Public Law 94-142/1DEA, the Pea Ridge School District hereby gives notice of the following:

Records of those students evaluated by the district's special education program, psychological reports and all special education information regarding students served or evaluated prior to Sept. 1, 2017, will be destroyed. Anyone wishing copies of such information should contact Dr. Angie Bassett, Special Education coordinator, at 800-451- 6675.

Requests will be accepted until May 31 , 2023. Records will be destroyed after this date.

This DOES NOT INCLUDE school transcripts, grade reports, attendance information, or other information contained in the student's cumulative folders.

Records of students currently served by the school district are also not included.

De acuerdo con la Ley Pública del Distrito 94-142/1DEA Pea Ridge School notifica siguiente:

Registros de los estudiantes evaluados por el programa de educación especial del distrito, los informes psicológicos y toda la información con respecto a la educación especial de alumnos atendidos o evaluados antes del 1 de Septiembre de 2017, es para seran destruidos. Cualquier persona que desee copias de dicha información deben comunicarse con Dr. Angie Bassett , coordinadora de Educación Especial al 800-451-6675.

Las solicitudes serán aceptadas el 31 de Mayo 2023. Los registros serán destruidos después de esta fecha.

Esto no incluye transcripciones escolares, reportes de calificaciones, información, asistencia u otra información contenida en las carpetas acumulativas del estudiante.

Registros de los estudiantes que actualmente reciben servicios por parte del distrito escolar tampoco están incluidos.