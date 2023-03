Annette Beard/Pea Ridge TIMES The Lady Blackhawk softball team is coached by head coach Josh Reynolds, assistant coach Elsie Yoder and volunteer coach Payton Wright.

2023 Pea Ridge Lady Blackhawk Softball No. 3^Blaklie Leach^Fresh.^OF No. 4^Hailee Willey^Soph.^OF No. 6^Hope Konkler^Fresh.^UT/P No. 7^Madison Knight^Fresh.^OF No. 8^Payten Snyder^Fresh.^IN No. 9^Ashlynn Short^Soph.^P/UT No. 10^Kayleigh Mathis^Jr.^OF No. 11^Atleigh Gann^Fresh.^IN/C No. 12^Abigail Rogers^Fresh.^UT/P No. 15^Zaylee Warden^Fresh.^IN/C No. 16^Emory Bowlin^Soph.^P/UT No. 17^Jillian Elington^Sr.^OF No. 18^Meela Quam^Fresh.^IN No. 19^Rebecca Hatcher^Soph.^IN No. 20^Maddie Sebree^Jr.^IN No. 21^Hailey Good^Fresh.^IN/C No. 22^Rebekah Konkler^Jr.^P/IN No. 24^Gracie McGarrah^Sr.^IN No. 25^Callie Cooper^Jr.^C/IN No. 26^Rebecca Murray^Fresh.^IN No. 27^Ashley Earley^Sr.^OF Managers: Kenadee Kary, Jaelyn Steward Trainer: Hunter Wright Volunteer assistant: Payton Wright Assistant coach: Elzie Yoder Head coach: Josh Reynolds

Print Headline: Lady Blackhawk Softball 2023

