Jr. High Lady Blackhawks track team

Members of the Lady Blackhawks Jr. High girls track team include Abbi Ashford, Ada Lark, Addison Edwards, Addy Slocum, Alexia Hall, Alivia Dorris, Alli Mendoza, Anna Adkins, Anna Price, Anna Schmidt, Anniston Cline, Arianna Cawthorn, Ariella (Elle) Mazur, Ashlyn Henson, Ashlyn Shults, Ava Keene, Bailey Walker, Bella Myers, Brenna Walker, Bridget Clark, Carsyn Coleman, Chaselyn Jacobson, Christian Ingram, Darci Russell, Emily Winn, Emma Barber, Fiona, Georgia Spears, Graceyn Hurst, Hannah Fitzgerald, Hannah Ingalls, Isabelle Etzkorn, Jaslyn Dixon, Jaylee Craig,Jennifer Burhus, Kaelyn Nunley, Kairi McInturff, Kayalauna Kaline, Kelsey Motes, Kenzie Weston, Kiarra Floyd, Lainne Power, Lana Bounds, Lauryn Williams, Layla Jones, Leslie Perez, Lillie Coles, Lillie Franz, Lilyan Lubbess, Lucy Sessions, Madelyn Hardy, Maggie Tinker, Marlee Campbell, Marlow Kelly, Nevaeh Woods, Paisley Tillman, Patricia Thorpe, Sadie Christensen, Sissy Nunley, Tia Sexton, Wailey Westlin, Whitlee Williams andZoey Timmons. They are coached by Adam Gibby.