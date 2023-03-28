Blackhawk baseball seniors

Seniors on the varsity Blackhawk boys baseball team are No. 3, Luke Vandermolen; No. 14, Jonathan Lyons; No. 18, A.J. Boyd; No. 22, Carter Rockhold; No. 30, Rylee Quick; and manager, Nicholas Galbraith.
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Blackhawk baseball seniorsby From Staff Reports | March 28, 2023 at 8:00 a.m.
Annette Beard/Pea Ridge TIMES Seniors on the varsity Blackhawk boys baseball team are No. 3, Luke Vandermolen; No. 14, Jonathan Lyons; No. 18, A.J. Boyd; No. 22, Carter Rockhold; No. 30, Rylee Quick; and manager, Nicholas Galbraith.
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