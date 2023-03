Annette Beard/Pea Ridge TIMES The Blackhawk varsity baseball team for 2023 is coached by Matt Easterling and Blake Rudolph.

Blackhawk Baseball 2023 No. 2^Fletcher, Darrin^Fresh.^OF No. 3^Vandermolen, Luke^Sr.^IF No. 4^Kasischke, Kole^Soph.^OF No. 6^Long, Logan^Jr.^OF No. 7^Ryals, Jake^Soph.^OF No. 8^Fletcher, Waylon^Soph.^P/IF No. 9^James, Austin^Jr.^IF No. 10^Stewart, Jaxon^Soph.^IF No. 12^Cook, Braydan^Soph.^OF No. 13^Wright, Brayden^Soph.^OF No. 14^Lyons, Jonathan^Sr.^OF No. 15^Rumancik, Harper^Jr.^IF No. 16^Benge, Jace^Fresh.^OF No. 17^Anderson, Chandler^Soph.^IF No. 18^Boyd, A.J^Sr.^OF No. 20^Snoderly, Bryce^Soph.^IF No. 21^Rockhold, Carson^Soph.^IF No. 22^Rockhold, Carter^Sr.^IF No. 24^Long, Landen^Jr.^P/IF No. 26^Dixon, Gavin^Jr.^P/IF No. 27^Ogburn, Jacob^Soph.^IF No. 30^Quick, Rylee^Sr.^P/IF No. 33^Peyton Kitterman^Soph.^P/IF Managers: Nicholas Galbraith, Maddux Griesenauer Coaches: Matt Easterling, Blake Rudolph

Print Headline: Blackhawk Baseball 2023

