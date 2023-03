Blackhawk sports roundup

Monday, March 13

Softball

Pea Ridge 0 @ Bentonville West 8

Ashley Earley: 1 hit

Emory Bowlin pitched six innings allowing two walks, on eight hits, 12 strikeouts and three earned runs.

Baseball

Pea Ridge 10 vs. Providence Academy 6

Logan Long: 5 BB, 1 R, 1 RBI, 2 SB

Johnny Lyons: 3 HBP, 1 H, 1 RBI

Carter Rockhold: 1 H

Jaxon Stewart: 3 BB, 1 HBP, 2 R

Landen Long: 1 H, 1 RBI, 3 R, 1 SB

Luke Vandermolen: 2 H, 1 HR, 4 RBI, 1 SB, 2 R

A.J. Boyd: 3 IP, 3 R, 5 H, 3 K

Gavin Dixon: 4 IP, 3 R, 5 H, 8 K, 2 BB, 1 HBP

Tuesday, March 14

Baseball

Pea Ridge 14/NWA Hornets 0

Landen Long: 3 IP, 0 R, 5 Ks, 1 BB, 1 HBP, 1 H

Luke Vandermolen: 2 IP, 0 R, 4 Ks