Sales tax receipts

January 2023

Municipal^2019^2020^2021^2022^2023

Avoca^$5,765^$8,748^$8,727^$11,585^$9,386

Garfield^$10,927^$10,483^$23,224^$17,227^$24,634

Pea Ridge^$62,386^$68,143^$92,126^$110,393^$122,288

County

Avoca^$9,109^$10,009^$11,934^$10,246^$11,404

Garfield^$9,370^$10,296^$12,276^$12,476^$13,886

Gateway^$7,560^$8,307^$9,904^$9,173^$10,210

Pea Ridge^$89,486^$98,329^$117,238^$137,995^$153,592

February 2023

Municipal^2019^2020^2021^2022^2023

Avoca^$7,631^$8,234^$10,014^$10,014^$13,399

Garfield^$14,242^$17,174^$21,315^$20,144^$20,768

Pea Ridge^$61,291^$79,041^$94,994^$116,747^$133,726

County

Avoca^$10,087^$12,451^$13,622^$12,151^$12,811

Garfield^$10,377^$12,808^$14,013^$14,796^$15,599

Gateway^$8,372^$10,333^$11,305^$10,879^$11,469

Pea Ridge^$99,096^$122,313^$133,823^$163,657^$172,541

March 2023

Municipal^2018^2019^2020^2021^2022^2023

Avoca^$6,350^$7,244^$7,955^$9,789^$14,097

Garfield^$10,469^$11,851^$17,716^$17,858^$20,253

Pea Ridge^$56,020^$60,253^$88,838^$103,334^$108,707

County

Avoca^$8,631^$9,206^$11,194^$10,314^$11,446

Garfield^$8,879^$9,470^$11,515^$12,559^$13,938

Gateway^$7,163^$7,640^$9,290^$9,234^$10,248

Pea Ridge^$84,794^$90,433^$109,966^$138,910^$154,162

April 2023

Municipal^2019^2020^2021^2022^2023

Avoca^$8,058^$7,831^$7,507^$8,970^$11,936

Garfield^$10,866^$9,263^$14,666^$16,667^$17,531

Pea Ridge^$51,104^$65,886^$74,783^$96,691^$203,516

County

Avoca^$8,116^$8,977^$9,966^$9,647^$10,841

Garfield^$8,349^$9,235^$10,252^$11,747^$13,200

Gateway^$6,736^$7,450^$8,271^$8,637^$9,705

Pea Ridge^$79,729^$88,188^$97,901^$129,931^$146,003

May 2023

Municipal^2019^2020^2021^2022^2023

Avoca^$8,267^$11,695^$11,565^$18,264^$13,374

Garfield^$10,744^$13,940^$22,543^$20,475^$23,600

Pea Ridge^$63,854^$77,953^$106,379^$146,248^$127,697

County

Avoca^$9,414^$10,226^$13,786^$12,388^$12,941

Garfield^$9,684^$10,520^$14,181^$15,084^$15,758

Gateway^$7,813^$8,487^$11,441^$11,091^$11,586

Pea Ridge5^$92,480^$100,460^$135,429^$166,841^$174,294

June 2023

Municipal^2019^2020^2021^2022^2023

Avoca^$7,793^$9,746^$9,551^$11,232^$12,445

Garfield^$20,121^$11,537^$18,507^$18,455^$22,208

Pea Ridge^$67,723^$90,725^$105,018^$128,019^$134,035

County

Avoca^$10,649^$9,476^$13,626^$11,753^$12,452

Garfield^$10,954^$9,748^$14,017^$14,311^$15,162

Gateway^$8,838^$7,865^$11,309^$10,522^$11,148

Pea Ridge^$104,611^$93,094^$133,863^$158,285^$167,704

July 2023

Municipal^2019^2020^2021^2022^2023

Avoca^$6,622^$10,173^$13,698^$9,615^$15,574

Garfield^$9,223^$12,305^$16,579^$20,308^$23,308

Pea Ridge^$67,439^$88,021^$101,650^$132,857^$141,514

County

Avoca^$10,506^$10,375^$12,737^$11,718^$14,303

Garfield^$10,808^$10,673^$13,103^$14,269^$17,416

Gateway^$8,719^$8,611^$10,571^$10,491^$12,805

Pea Ridge^$103,211^$101,926^$125,126^$157,823^$192,628

August 2023

Municipal^2019^2020^2021^2022^2023

Avoca^$8,700^$11,153^$9,580^$11,636^$8,294

Garfield^$13,824^$14,967^$20,097^$21,732^$23,089

Pea Ridge^$65,407^$93,040^$113,565^$126,748^$150,302

County

Avoca^$10,769^$11,492^$14,016^$12,736^$13,209

Garfield^$11,078^$11,821^$14,418^$15,070^$16,084

Gateway^$8,937^$9,537^$11,632^$11,080^$11,826

Pea Ridge^$105,792^$112,891^$137,686^$166,684^$177,904

September 2023

Municipal^2019^2020^2021^2022^2023

Avoca^$8,511^$10,753^$10,963^$10,355^$14,662

Garfield^$13,657^$18,496^$18,481^$25,322^$25,443

Pea Ridge^$74,766^$94,270^$120,354^$138,842^$146,922

County

Avoca^$10,162$^$12,360^$13,556^$11,853^$12,741

Garfield^$10,454^$12,715^$13,945^$14,433^$15,514

Gateway^$8,434^$10,258^$11,250^$10,612^$11,407

Pea Ridge^$99,831^$121,425^$133,169^$159,639^$171,601

October 2023

Municipal^2019^2020^2021^2022^2023

Avoca^$8,060^$10,605^$15,104^$15,149^$12,735

Garfield^$11,888^$18,471^$21,238^$20,677^$26,551

Pea Ridge^$73,314^$86,467^$121,301^$116,684^$140,498

County

Avoca^$11,117^$11,321^$10,664^$11,402^$13,677

Garfield^$11,436^$11,645^$12,985^$13,884^$16,653

Gateway^$9,226^$9,395^$9,547^$10,208^$12,244

Pea Ridge^$109,211^$111,211^$143,621^$153,565^$184,199

November 2023

Municipal^2019^2020^2021^2022^2023

Avoca^$8,948^$11,888^$13,774^$13,552^$16,772

Garfield^$11,304^$18,584^$19,793^$17,982^$25,731

Pea Ridge^$55,687^$94,751^$111,642^$130,234^$146,750

County

Avoca^$10,412^$11,709^$10,296^$9,672^$12,419

Garfield^$10,711^$12,045^$12,537^$11,777^$15,122

Gateway^$8,641^$9,718^$9,218^$8,659^$11,119

Pea Ridge^$115,031^$138,671^$130,262^$167,264

Editor's note: Information from Local option sales and use tax in Arkansas, Arkansas Municipal League.