Band manager is Natalie Burnett. Drum majors are Rees Kelley and Ava Clark. Band members include Loren Enke, Paige Titsworth, Sarah Webb, Jillian Williams, Emma Barber, Hailey Clark, Stephany Melo, J.D. Frazier, Wyatt Dodson, Emily Burhus, Emma Franklin, Braden Beggett, Levi Kennedu, Hunter Rowlee, Emily Clark, Mackenzie Chaffin, Avery Golden, Mia Flores, Danyell Pautlitz, Michael Menjivar, Jackson Turner, Halen Wallace, Hailee Schmidt, Ryan Lewis, Croix Licause, Hannah Richter, Inri Roa, Cade Cops, Joel Palmer, Briana Henson, Brylei Banda, Megan Ross, Chloe Weisel, Elliot Towner, Adam Rogers, Tristen Williams, Joshua McCastlin, Noah Landry, Preston Wheeless, Daniel Darnell, Samuel Huston, Carrieanne Nixon, Tait Allen, Joshua Litchfield, Cademon Allen, William Oxford, Carter Johnson, Kairi McInturf, Owen Clark, Aiden Christensen, Lillian Dunn, Noah Darnell, Dennis Eichler, Morgan Wright, Eion Fryar, Quinton Mesbitt, Grayson Hixson, Javier Salinas, Aaron Burhus, Cole Cray, Kenny Hambrick, Bryar Lipscomb, Olivia Moeckel, Jonah Murphy, Kade Frieden, Alissa Gastineau, Avery Moore, Luke Rowlee, Tucker Simrell, Heath Weible, Hailey Westlin, Meagan Humphrey, Collin Slocum, Sawyer Bowen, Patricia Thorpe, Jennifer Burhus and Addison Lathan. Director is Heather Thompson, assisted by Zach Brown and Roxee Boyd.

Annette Beard/Pea Ridge TIMES The Pea Ridge Blackhawk Band performed several numbers for the Blackhawk Spirit Night event Friday, Aug. 18, 2023.



