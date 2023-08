Annette Beard/Pea Ridge TIMES The Blackhawk cheerleaders host Blackhawk Spirit Night annually as a fundraiser. Athletes are announced and raffle prizes are given out.

2023-2024 Pea Ridge 7th Grade Cheerleaders Alia Brambila Cabrera Andrea McCandless Anaiah Robinson Aubrey Harris Baylee Harris Berkley Blount Brenae Cooper Channing Steward Danyelle Morris Eden Power Elizabeth Williams Emlyn McInturff Haddison Powell Hannah Tinker Hensley Slocum Kaylee Kitchens Lilyana Rubisch Lydia Turner Macy Dyson Micaiah Barton Millie Kluver Nevaeh Martin Nora Wiersema Olivia Swilley Shaelyn Ritchie Anna Moeckel – Mascot/Manager Coach Courtney Powell

Print Headline: Seventh-grade Blackhawk cheerleaders

ADVERTISEMENT

Sponsor Content