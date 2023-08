Annette Beard/Pea Ridge TIMES The Blackhawk cheerleaders host Blackhawk Spirit Night annually as a fundraiser. Athletes are announced and raffle prizes are given out.

2023-2024 Pea Ridge Jr. High Cheerleaders Alivia Kerley Bailey Rathgeber Bristol Honn Bridget Clark Eleni Klingman Emily Winn Erika Butler Gracyn Hurst Jayla Henson Jeniffer Branham Kairi McInturff Karson Peyton Lainne Power Lauryn Williams Mackenzie Chaffin Maleah House Mya Clark Nicole Wynn Patience Evans Sissy Nunley Rylee Randall Payton Jones – Manager Coach Amber Harrison

Print Headline: Jr. High Blackhawk cheerleaders

ADVERTISEMENT

Sponsor Content