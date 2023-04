Jr. High Track takes 2nd and 3rd at Conference

2023 4A Region 1 Jr. High Conference Meet

Berryville, Ark.

Tuesday, April 18, 2023

The junior high Blackhawk track teams took second and third places in the girls and boys conference meets respectively Tuesday, April 18, in Berryville.

Results follow.

Male Teams

1 Gravette High School^165.25

2 Shiloh Christian School^159.33

3 Pea Ridge Jr. High^125.83

4 Berryville High School^58.33

5 Prairie Grove High School^55.5

6 Gentry High School^52.5

7 Huntsville High School^35.25

Female Teams

1 Berryville High School^152

2 Pea Ridge Jr. High^144.5

3 Shiloh Christian School^133

4 Gravette High School^95.5

5 Prairie Grove High School^ 88

6 Huntsville High School^16

7 Gentry High School^10

Field events

Boys high jump

2 Allen, Nick^5' 4"

5 Perry, Cade^5' 2"

11 Hunley, Ethan^4' 10"

Girls high jump

3 Walker, Bailey^4' 8"

6 Price, Anna^4' 6"

10 Walker, Brenna^4' 2"

Boys pole vault

1 Baker, Eli^10' 3"

3 Jacobson, Brandon^7' 6"

4 Porter, Cruz^7' 0"

4 Powell, Boston^7' 0"

Girls pole vault

1 Clark, Bridget^8' 0"

1 Walker, Brenna^8' 0"

3 Christensen, Sadie^7' 6"

4 Tillman, Paisley^7' 0"

Boys long jump

4 Hunley, Ethan^17' 8.50"

12 King, Nathan^16' 5"

Girls long jump

3 Timmons, Zoeyanne^15' 4"

6 Walker, Brenna^14' 4"

8 Dorris, Alivia^14' 2"

9 Walker, Bailey^14' 0"

Boys triple jump

7 Gartrell, Mason^34' 10"

11 Perry, Colt^32' 5"

13 Bowen, Sawyer^32' 3"

15 Humphrey, J.D.^31' 6"

Girls triple jump

5 Henson, Ashlyn^30' 3"

11 Lark, Ada^27' 9.50"

15 Weston, Kenzie^26' 11"

17 Ashford, Abbi^25' 10.50"

Boys shot put

5 Perry, Cade^37' 10"

8 Kelley, Rees^36' 10"

9 Fryar, Eion^36' 5"

12 Darnell, Noah^34' 5.75"

Girls shot put

5 Cline, Anniston^30' 0"

6 Dixon, Jaslyn^29' 8"

11 Cawthon, Arianna^26' 7"

12 Ingalls, Hannah^26' 2"

Boys discus

4 Kelley, Rees^112' 3"

12 Cops, Cade^87' 5"

13 Wallace, Halen^85' 11"

16 Menjivar, Elmer^82' 7"

Girls discus

3 Cline, Anniston^80' 2"

5 Timmons, Zoeyanne^71' 6"

8 Dixon, Jaslyn^56' 8"

9 Shults, Ashlyn^55' 6"

Track events

Girls 4x800-meter relay

2 Pea Ridge Jr. High A^11:31.38

Boys 4x800-meter relay

1 Pea Ridge Jr. High A^9:31.84

Girls 100m hurdles

2 Timmons, Zoeyanne^17.50

6 Delossantos, Taylor^19.30

8 Coles, Lillie^20.43

19 Meyers, Bella^23.77

Boys 110m hurdles

3 Johnson, Carter^19.47

5 Witcher, Baron^20.10

8 Ricks, Hagen^20.42

9 Cruz, Isaiah^20.56

Girls 100 meters

7 Timmons, Zoeyanne^14.40

16 Jones, Layla^15.69

18 Floyd, Kiarra^16.23

20 Jacobson, Chaselynn^16.76

Boys 100 meters

10 King, Nathan^13.04

14 Perry, Cade^13.18

18 Baker, Eli^13.57

21 Hunley, Ethan^13.98

Girls 4 x 200-meter relay

4 Pea Ridge Jr. High A^1:57.64

Boys 4 x 200-meter relay

4 Pea Ridge Jr. High A^1:46.16

Girls 1,600 meters

2 Walker, Brenna^6:16.68

5 Tillman, Paisley^6:24.30

9 Christensen, Sadie^6:44.73

11 Coles, Lillie^6:53.72

Boys 1,600 meters

1 Porter, Cruz^5:13.92

9 Wilkerson, Evan^5:40.34

11 Lewis, Ryan^5:41.36

13 Slocum, Colin^5:58.71

Girls 4x100-meter relay

3 Pea Ridge Jr. High A^56.67

Girls 400 meters

4 Dorris, Alivia^1:10.06

8 Henson, Ashlyn^1:11.78

15 Walker, Bailey^1:30.04

Boys 400 meters

2 Sessions, Ollie^56.91

3 King, Nathan^57.16

13 Gartrell, Mason^1:02.70

Girls 300-meter hurdles

5 Timmons, Zoeyanne^1:00.08

9 Mendoza, Alli^1:02.64

12 Delossantos, Taylor^1:05.49

14 Etzkorn, Isabelle^1:07.70

Boys 300-meter hurdles

8 Witcher, Baron^50.42

9 Ricks, Hagen^52.10

10 Cruz, Isaiah^53.20

12 Johnson, Carter^55.20

Girls 800 meters

2 Westlin, Hailey^2:45.31

5 Hinojosa, Zoey^2:54.73

6 Sessions, Lucy^2:55.74

9 Walker, Brenna^2:56.86

Boys 800 meters

2 Porter, Cruz^2:19.00

4 Wilkerson, Evan^2:29.82

7 Chafin, Talon^2:31.91

13 Slocum, Colin^2:45.20

Girls 200 meters

14 Adkins, Anna^32.62

15 Clark, Bridget^33.04

16 Dixon, Jaslyn^33.35

18 Nunley, Kaelyn^33.52

Boys 200 meters

12 Ricks, Hagen^27.11

13 King, Nathan^27.12

15 Perry, Cade^27.46

19 Hunley, Ethan^28.11

Girls 4 x 400-meter relay

2 Pea Ridge Jr. High A^4:51.95

Boys 4 x 400-meter relay

1 Pea Ridge Jr. High A^4:01.65