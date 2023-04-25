Baseball seniors were honored Monday, April 17, for senior night.
Seniors are Luke Vandermolen, No. 3; Jonathan Lyons, No. 14; A.J. Boyd, No. 18; Carter Rockhold, No. 22; Rylee Quick, No. 30; and Nicholas "Pickle" Galbraigh, manager.
Baseball seniors were honored Monday, April 17, for senior night.
Seniors are Luke Vandermolen, No. 3; Jonathan Lyons, No. 14; A.J. Boyd, No. 18; Carter Rockhold, No. 22; Rylee Quick, No. 30; and Nicholas "Pickle" Galbraigh, manager.
Print Headline: Blackhawk Baseball seniors 2023 honored