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Blackhawk Baseball seniors 2023 honored

by From Staff Reports | April 25, 2023 at 9:00 a.m.
Courtesy photograph 14 Lyons, Jonathan^Sr.^OF

Baseball seniors were honored Monday, April 17, for senior night.

Seniors are Luke Vandermolen, No. 3; Jonathan Lyons, No. 14; A.J. Boyd, No. 18; Carter Rockhold, No. 22; Rylee Quick, No. 30; and Nicholas "Pickle" Galbraigh, manager.

photo Courtesy photograph 18 Boyd, A.J^Sr.^OF
photo Courtesy photograph 2 Rockhold, Carter^Sr.^IF
photo Courtesy photograph 3 Vandermolen, Luke^Sr.^IF
photo Courtesy photograph 30 Quick, Rylee^Sr.^P/IF
photo Courtesy photograph Nicholas Galbraith,
photo Courtesy photograph Seniors Luke Vandermolen, No. 3; Jonathan Lyons, No. 14; A.J. Boyd, No. 18; Carter Rockhold, No. 22; Rylee Quick, No. 30; and Nicholas "Pickle" Galbraigh, manager, with their parents.

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