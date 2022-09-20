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Lady Blackhawk Volleyball results

by From Staff Reports | September 20, 2022 at 7:00 a.m.

Monday, Sept. 12

vs. Prairie Grove

9th-grade (25-19, 19-25, 13-15)

• Sydney Brown^2 aces

• Jaslyn Dixon^3 ace, 4 kills

• Zoe Olson^7 aces, 5 kills

• Zaylee Warden^1 kill

• Makenzie Whalen^1 kill

Monday, Sept. 12

@ Harrison

JV (25-18, 10-25, 5-15)

• Blaklee Baldwin^3 aces, 1 kill

• Emory Bowlin^1 kill

• Maddie Cline^1 ace, 1 kill

• Jillian Ellington^1 ace

• McKyah Lipscomb^1 kill

• Hailee Willey^1 kill

• Lucy Vincent^1 ace, 1 kill

Varsity (17-25, 27-25, 14-25, 19-25)

• Trinity Fox^6 aces, 3 kills

• Kasey Goldberg^8 kills

• Olivia Labriola^2 aces

• Kayla Madsen^1 block

• Kayleigh Mathis^3 kill, 2 blocks

• Maddie Peterson^2 aces, 4 kills

• Sydney Spears^10 kills, 3 blocks

• Leah Telgemeier^1 ace, 4 kills, 1 block

Tuesday, Sept. 13

@ Berryville

9th-grade (15-25, 25-27)

• Sydney Brown^1 ace

• Jaslyn Dixon^2 kills

• Kayalauna Kaline^2 aces, 1 kill

• Zoe Olson^1 ace, 3 kills

• Zaylee Warden^1 kill

• Makenzie Whalen^2 kills

Varsity (25-20, 25-22, 25-21)

• Trinity Fox^1 ace, 3 kills

• Kasey Goldberg^3 aces, 5 kills

• Olivia Labriola^3 aces

• Kayla Madsen^3 kills

• Kayleigh Mathis^5 kills

• Kyleigh Pruitt^1 ace

• Sydney Spears^2 aces, 8 kills, 1 block

• Leah Telgemeier^5 aces, 1 kill, 1 block

Thursday, Sept. 15

vs. Shiloh

9th-grade (16-25, 18-25)

• Sydney Brown^1 kill

• Jaslyn Dixon^1 ace, 4 kills

• Zoe Olson^4 kills, 1 block

• Zaylee Warden^1 ace, 2 kills

• Nevaeh Woods^1 ace

JV (25-13, 25-9)

• Blaklee Baldwin^3 aces, 1 kill

• Emory Bowlin^1 ace, 1 kill

• Maddie Cline^1 ace, 6 kills

• Jillian Elington^1 kill

• Addie Elrod^1 ace

• Laney Heckman^1 kill

• Kourtney Kougl^1 kill, 1 block

• McKyah Lipscomb^1 ace, 4 kills

• Hailee Willey^3 kills

• Lucy Vincent^2 aces

Varsity (14-25, 22-25, 28-30)

• Kasey Goldberg^2 aces, 10 kills

• Olivia Labriola^1 ace

• Kayla Madsen^1 block

• Kayleigh Mathis^5 kills, 2 blocks

• Sydney Spears^6 kills, 3 blocks

• Leah Telgemeier^2 kills

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