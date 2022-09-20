Lady Blackhawk Volleyball results

Monday, Sept. 12
vs. Prairie Grove
9th-grade (25-19, 19-25, 13-15)
• Sydney Brown^2 aces
• Jaslyn Dixon^3 ace, 4 kills
• Zoe Olson^7 aces, 5 kills
• Zaylee Warden^1 kill
• Makenzie Whalen^1 kill
Monday, Sept. 12
@ Harrison
JV (25-18, 10-25, 5-15)
• Blaklee Baldwin^3 aces, 1 kill
• Emory Bowlin^1 kill
• Maddie Cline^1 ace, 1 kill
• Jillian Ellington^1 ace
• McKyah Lipscomb^1 kill
• Hailee Willey^1 kill
• Lucy Vincent^1 ace, 1 kill
Varsity (17-25, 27-25, 14-25, 19-25)
• Trinity Fox^6 aces, 3 kills
• Kasey Goldberg^8 kills
• Olivia Labriola^2 aces
• Kayla Madsen^1 block
• Kayleigh Mathis^3 kill, 2 blocks
• Maddie Peterson^2 aces, 4 kills
• Sydney Spears^10 kills, 3 blocks
• Leah Telgemeier^1 ace, 4 kills, 1 block
Tuesday, Sept. 13
@ Berryville
9th-grade (15-25, 25-27)
• Sydney Brown^1 ace
• Jaslyn Dixon^2 kills
• Kayalauna Kaline^2 aces, 1 kill
• Zoe Olson^1 ace, 3 kills
• Zaylee Warden^1 kill
• Makenzie Whalen^2 kills
Varsity (25-20, 25-22, 25-21)
• Trinity Fox^1 ace, 3 kills
• Kasey Goldberg^3 aces, 5 kills
• Olivia Labriola^3 aces
• Kayla Madsen^3 kills
• Kayleigh Mathis^5 kills
• Kyleigh Pruitt^1 ace
• Sydney Spears^2 aces, 8 kills, 1 block
• Leah Telgemeier^5 aces, 1 kill, 1 block
Thursday, Sept. 15
vs. Shiloh
9th-grade (16-25, 18-25)
• Sydney Brown^1 kill
• Jaslyn Dixon^1 ace, 4 kills
• Zoe Olson^4 kills, 1 block
• Zaylee Warden^1 ace, 2 kills
• Nevaeh Woods^1 ace
JV (25-13, 25-9)
• Blaklee Baldwin^3 aces, 1 kill
• Emory Bowlin^1 ace, 1 kill
• Maddie Cline^1 ace, 6 kills
• Jillian Elington^1 kill
• Addie Elrod^1 ace
• Laney Heckman^1 kill
• Kourtney Kougl^1 kill, 1 block
• McKyah Lipscomb^1 ace, 4 kills
• Hailee Willey^3 kills
• Lucy Vincent^2 aces
Varsity (14-25, 22-25, 28-30)
• Kasey Goldberg^2 aces, 10 kills
• Olivia Labriola^1 ace
• Kayla Madsen^1 block
• Kayleigh Mathis^5 kills, 2 blocks
• Sydney Spears^6 kills, 3 blocks
• Leah Telgemeier^2 kills