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Lady Blackhawk Volleyball results

by From Staff Reports | October 18, 2022 at 9:00 a.m.

Tuesday, Oct. 11

@ Gentry

9th-grade (25-22, 25-21)

• Jaslyn Dixon - 3 kills

• Kayalauna Kaline - 3 aces

• Hattie Keene - 1 ace

• Zoe Olson - 2 aces, 9 kills

• Zaylee Warden - 1 ace, 2 kills

• Makenzie Whalen - 1 kill

• Nevaeh Woods - 2 aces, 1 kill

JV (22-25, 25-13, 15-5)

• Emory Bowlin - 4 aces, 5 kills

• Maddie Cline - 1 ace, 6 kills

• Jillian Elington - 1 ace

• Natalie Graham - 1 ace, 3 kills

• McKyah Lipscomb - 1 kill

• Kourtney Kougl - 5 aces, 4 kills

• Addie Power - 1 ace

• Lucy Vincent - 4 aces

Varsity (25-9, 25-8, 25-15)

• Blakelee Baldwin - 1 kill

• Trinity Fox - 2 kills

• Kasey Goldberg - 7 aces, 10 kills

• Laney Heckman - 2 aces

• Kayla Madsen - 1 kill

• Kayleigh Mathis - 6 kills

• Sydney Spears - 16 kills, 3 blocks

• Leah Telgemeier - 2 aces, 1 kill, 1 block

• Hailee Willey - 3 aces

Thursday, Oct. 13

vs. Berryville

9th (21-25, 25-16, 12-15)

• Jaslyn Dixon - 7 kills

• Kalauna Kaline - 4 aces

• Zoe Olson - 2 aces, 10 kills

• Zaylee Warden - 2 aces, 2 kills

• Nevaeh Woods - 1 ace, 1 kill

Varsity (25-20, 25-19, 25-11)

• Blakelee Baldwin - 3 aces

• Trinity Fox - 4 kills, 1 block

• Kasey Goldberg - 1 ace, 5 kills

• Laney Heckman - 1 ace

• Kayla Madsen - 1 kill

• Kayleigh Mathis - 2 kills, 1 block

• Sydney Spears - 16 kills, 3 blocks

• Leah Telgemeier - 5 aces, 2 kills

Saturday, Oct. 15

Ninth District Tournament

vs. Huntsville (25-13, 25-16)

• Sydney Brown - 1 ace, 2 kills

• Jaslyn Dixon - 1 ace, 5 kills, 1 block

• Zoe Olson - 4 aces, 9 kills

• Zaylee Warden - 4 kills

• Makenzie Whalen - 1 block

• Nevaeh Woods - 2 aces, 1 kill

vs. Shiloh (15-25, 17-25)

• Jaslyn Dixon - 3 kills

• Kayalauna Kaline - 1 ace

• Zoe Olson - 2 kills

• Zaylee Warden - 1 kill

Lost in the semi-finals to Shiloh at Districts.

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