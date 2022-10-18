Lady Blackhawk Volleyball results

Tuesday, Oct. 11
@ Gentry
9th-grade (25-22, 25-21)
• Jaslyn Dixon - 3 kills
• Kayalauna Kaline - 3 aces
• Hattie Keene - 1 ace
• Zoe Olson - 2 aces, 9 kills
• Zaylee Warden - 1 ace, 2 kills
• Makenzie Whalen - 1 kill
• Nevaeh Woods - 2 aces, 1 kill
JV (22-25, 25-13, 15-5)
• Emory Bowlin - 4 aces, 5 kills
• Maddie Cline - 1 ace, 6 kills
• Jillian Elington - 1 ace
• Natalie Graham - 1 ace, 3 kills
• McKyah Lipscomb - 1 kill
• Kourtney Kougl - 5 aces, 4 kills
• Addie Power - 1 ace
• Lucy Vincent - 4 aces
Varsity (25-9, 25-8, 25-15)
• Blakelee Baldwin - 1 kill
• Trinity Fox - 2 kills
• Kasey Goldberg - 7 aces, 10 kills
• Laney Heckman - 2 aces
• Kayla Madsen - 1 kill
• Kayleigh Mathis - 6 kills
• Sydney Spears - 16 kills, 3 blocks
• Leah Telgemeier - 2 aces, 1 kill, 1 block
• Hailee Willey - 3 aces
Thursday, Oct. 13
vs. Berryville
9th (21-25, 25-16, 12-15)
• Jaslyn Dixon - 7 kills
• Kalauna Kaline - 4 aces
• Zoe Olson - 2 aces, 10 kills
• Zaylee Warden - 2 aces, 2 kills
• Nevaeh Woods - 1 ace, 1 kill
Varsity (25-20, 25-19, 25-11)
• Blakelee Baldwin - 3 aces
• Trinity Fox - 4 kills, 1 block
• Kasey Goldberg - 1 ace, 5 kills
• Laney Heckman - 1 ace
• Kayla Madsen - 1 kill
• Kayleigh Mathis - 2 kills, 1 block
• Sydney Spears - 16 kills, 3 blocks
• Leah Telgemeier - 5 aces, 2 kills
Saturday, Oct. 15
Ninth District Tournament
vs. Huntsville (25-13, 25-16)
• Sydney Brown - 1 ace, 2 kills
• Jaslyn Dixon - 1 ace, 5 kills, 1 block
• Zoe Olson - 4 aces, 9 kills
• Zaylee Warden - 4 kills
• Makenzie Whalen - 1 block
• Nevaeh Woods - 2 aces, 1 kill
vs. Shiloh (15-25, 17-25)
• Jaslyn Dixon - 3 kills
• Kayalauna Kaline - 1 ace
• Zoe Olson - 2 kills
• Zaylee Warden - 1 kill
Lost in the semi-finals to Shiloh at Districts.