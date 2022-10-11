Volleyball Results

Tuesday, Oct. 4
vs. Gravette
9th (25-17, 25-20)
• Sydney Brown - 2 aces, 1 kill
• Jaslyn Dixon - 2 kills
• Zoe Olson - 1 ace, 9 kills
• Nevaeh Woods - 3 aces
JV (20-25, 26-24, 18-16)
• Emory Bowlin - 1 ace, 3 kills
• Maddie Cline - 2 aces, 5 kills
• Jillian Elington - 2 aces
• Natalie Graham - 1 ace, 3 kills
• Laney Heckman - 1 ace, 1 kill
• Kourtney Kougl - 1 kill
• Lucy Vincent - 5 aces
Varsity (27-25, 25-23, 27-29, 24-26, 19-21)
• Trinity Fox - 1 ace, 2 kills, 1 block
• Kasey Goldberg - 5 aces, 16 kills
• Kayleigh Mathis - 3 kills, 1 block
• Maddie Peterson - 2 kills
• Sydney Spears - 3 aces, 26 kills, 5 blocks
• Leah Telgemeier - 3 aces, 5 kills
• Hailee Willey - 1 ace
Thursday, Oct. 6
@ Ozark
9th (25-16, 25-15)
• Sydney Brown - 2 kills
• Jaslyn Dixon - 2 aces, 2 kills
• Kalauna Kaline - 2 aces
• Hattie Keene - 1 ace
• Zoe Olson - 2 aces, 4 kills
• Riley Wanket - 1 ace
• Zaylee Warden - 1 ace, 5 kills
• Nevaeh Woods - 1 ace, 1 kill
JV (25-19, 25-20)
• Emory Bowlin - 2 kills
• Maddie Cline - 3 kills
• Jillian Elington - 5 aces
• Natalie Graham - 3 kills
• Kourtney Kougl - 1 ace, 2 kills
• McKyah Lipscomb - 2 aces, 2 kills
• Lucy Vincent - 1 ace, 2 kills
Varsity (25-20, 25-21, 25-22)
• Trinity Fox - 2 kills
• Kasey Goldberg - 1 ace, 8 kills
• Kayla Madsen - 1 ace, 2 kills, 2 blocks
• Kayleigh Mathis - 2 kills
• Maddie Peterson - 2 aces
• Sydney Spears - 1 ace, 7 kills, 6 blocks
• Leah Telgemeier - 1 ace, 4 kills, 2 blocks
• Hailee Willey - 1 ace, 2 kills