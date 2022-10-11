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Volleyball Results

October 11, 2022 at 8:00 a.m.

Tuesday, Oct. 4

vs. Gravette

9th (25-17, 25-20)

• Sydney Brown - 2 aces, 1 kill

• Jaslyn Dixon - 2 kills

• Zoe Olson - 1 ace, 9 kills

• Nevaeh Woods - 3 aces

JV (20-25, 26-24, 18-16)

• Emory Bowlin - 1 ace, 3 kills

• Maddie Cline - 2 aces, 5 kills

• Jillian Elington - 2 aces

• Natalie Graham - 1 ace, 3 kills

• Laney Heckman - 1 ace, 1 kill

• Kourtney Kougl - 1 kill

• Lucy Vincent - 5 aces

Varsity (27-25, 25-23, 27-29, 24-26, 19-21)

• Trinity Fox - 1 ace, 2 kills, 1 block

• Kasey Goldberg - 5 aces, 16 kills

• Kayleigh Mathis - 3 kills, 1 block

• Maddie Peterson - 2 kills

• Sydney Spears - 3 aces, 26 kills, 5 blocks

• Leah Telgemeier - 3 aces, 5 kills

• Hailee Willey - 1 ace

Thursday, Oct. 6

@ Ozark

9th (25-16, 25-15)

• Sydney Brown - 2 kills

• Jaslyn Dixon - 2 aces, 2 kills

• Kalauna Kaline - 2 aces

• Hattie Keene - 1 ace

• Zoe Olson - 2 aces, 4 kills

• Riley Wanket - 1 ace

• Zaylee Warden - 1 ace, 5 kills

• Nevaeh Woods - 1 ace, 1 kill

JV (25-19, 25-20)

• Emory Bowlin - 2 kills

• Maddie Cline - 3 kills

• Jillian Elington - 5 aces

• Natalie Graham - 3 kills

• Kourtney Kougl - 1 ace, 2 kills

• McKyah Lipscomb - 2 aces, 2 kills

• Lucy Vincent - 1 ace, 2 kills

Varsity (25-20, 25-21, 25-22)

• Trinity Fox - 2 kills

• Kasey Goldberg - 1 ace, 8 kills

• Kayla Madsen - 1 ace, 2 kills, 2 blocks

• Kayleigh Mathis - 2 kills

• Maddie Peterson - 2 aces

• Sydney Spears - 1 ace, 7 kills, 6 blocks

• Leah Telgemeier - 1 ace, 4 kills, 2 blocks

• Hailee Willey - 1 ace, 2 kills

Print Headline: Volleyball Results

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