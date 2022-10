Courtesy photograph Blackhawk senior cross country runner Brandon Grant came in sixth place of 682 runners in the boys open 5K of the Chile Pepper Cross Country Festival Saturday, Oct. 1, 2022, according to coach Heather Wade.

Chile Pepper Cross Country Festival Saturday, Oct. 1, 2022 Fayetteville, Ark. Boys Open 5K 6^Grandon Grant^Sr.^16:33.2 26^Tian Grant^Jr.^17:00.3 163^Sebasttien Mulllikin^Sr.^18:30.7 190^Jacob Stein^Sr.^18:48.2 275^Troy Ferguson^Jr.^19:30.3 401^Camerson Smith^Soph.^20:37.7 508^Parker Tillman^Soph.^21:47.7 543^Isaac Cruz^Jr.^22:21.8 545^Nickolas Galbraith^Sr.^22:22.9 571^Trysten Simonds^Jr.^22:55.1 588^Zach Etzkorn^Jr.^23:34.5 619^Davis Tenney^Jr.^24:37.4 Team 18^Pea Ridge ^Total time: 1:30:23.10 ^Avg.: 18:04.62 Girls Open 5K 16^RyLee Rains^Jr.^20:23 176^Harley Ingram^Soph.^23:38.9 263^Emily Scott^Soph.^25:05.7 266^Leah Adkins^Soph.^25:16.2 328^Ava Pippin^Jr.^26:18.0 345^Kylee Tidwell^Jr.^26:41.3 410^Brylee Hardy^Soph.^29:57.6 Team 32^Pea Ridge ^Total time: 2:00:41.80 ^Avg.: 24:08.36 Jr. High Boys 34^Cruz Porter^9^18:47.7 242^Mason Gartrell^9^22:36.7 276^Gavin Ora^8^23:09.3 277^Colin Slocum^8^23:09.4 315^Boston Powell^9^23:53.9 400^Talbert Reynolds^9^26:14.9 404^Brandon Jacobson^8^26:24.8 417^Sawyer Bowen^8^27:25.7 447^Justin LeRoux^9^29:23.8 449^Teagon Hackler^7^29:32.4 Team 23^Pea Ridge ^Total time: 1:51:37.00 ^Avg.: 22:19.40 Girls 125^Brenna Walker^9th^24:12.9 189^Isabelle Etzkorn^9th^25:57.6 203^Bailey Walker^9^26:21.5 236^Ada Lark^7^27:21.1 262^Lainne Power^7^28:29.4 271^Kenzie Weston^8^28:56.4 283^Georgia Spears^7^29:44.45 315^Alexia Hall^7^31:32.1 335^Kairi McInturf^8^34:24.4 Team 27^Pea Ridge ^Total time: 2:12:22.50 ^Avg.: 26:28.50

Print Headline: Grant comes in 6/682

