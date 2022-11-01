Lady Blackhwk volleyball results

Wednesday, Oct. 19
Districts
@ Prairie Grove vs. Farmington
Varsity (25-17, 25-12, 10-25, 12-25, 10-15)
• Trinity Fox - 5 kills
• Kasey Goldberg - 1 ace, 11 kills
• Olivia Labriola - 2 aces
• Kayla Madsen - 1 kill, 1 block
• Kayleigh Mathis - 3 kills, 1 block
• Maddie Peterson - 1 ace
• Sydney Spears - 2 aces, 13 kills, 7 blocks
• Leah Telgemeier - 3 aces, 4 kills, 1 block
• Hailee Willey - 1 ace
Thursday, Oct. 20
Districts
@ Prairie Grove vs. Prairie Grove
Varsity (17-25, 25-22, 21-25, 28-30)
• Kasey Goldberg - 17 kills
• Kayla Madsen - 2 kills, 2 blocks
• Kayleigh Mathis - 5 kills, 3 blocks
• Maddie Peterson - 2 aces
• Sydney Spears - 13 kills, 5 blocks
• Leah Telgemeier - 3 aces, 7 kills, 1 block
State Tournament
Tuesday, Oct. 25
in Brookland, Ark.
vs. Mena
Varsity (4-25, 25-23, 19-25, 22-25)
• Trinity Fox - 4 kills
• Kasey Goldberg - 12 kills
• Olivia Labriola - 2 aces
• Kayla Madsen - 1 kill, 1 block
• Kayleigh Mathis - 2 kills
• Sydney Spears - 2 aces, 10 kills, 6 blocks
• Leah Telgemeier - 1 ace, 1 kill, 2 blocks
• Hailee Willey - 1 ace