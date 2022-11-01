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Lady Blackhwk volleyball results

by From Staff Reports | November 1, 2022 at 10:00 a.m.

Wednesday, Oct. 19

Districts

@ Prairie Grove vs. Farmington

Varsity (25-17, 25-12, 10-25, 12-25, 10-15)

• Trinity Fox - 5 kills

• Kasey Goldberg - 1 ace, 11 kills

• Olivia Labriola - 2 aces

• Kayla Madsen - 1 kill, 1 block

• Kayleigh Mathis - 3 kills, 1 block

• Maddie Peterson - 1 ace

• Sydney Spears - 2 aces, 13 kills, 7 blocks

• Leah Telgemeier - 3 aces, 4 kills, 1 block

• Hailee Willey - 1 ace

Thursday, Oct. 20

Districts

@ Prairie Grove vs. Prairie Grove

Varsity (17-25, 25-22, 21-25, 28-30)

• Kasey Goldberg - 17 kills

• Kayla Madsen - 2 kills, 2 blocks

• Kayleigh Mathis - 5 kills, 3 blocks

• Maddie Peterson - 2 aces

• Sydney Spears - 13 kills, 5 blocks

• Leah Telgemeier - 3 aces, 7 kills, 1 block

State Tournament

Tuesday, Oct. 25

in Brookland, Ark.

vs. Mena

Varsity (4-25, 25-23, 19-25, 22-25)

• Trinity Fox - 4 kills

• Kasey Goldberg - 12 kills

• Olivia Labriola - 2 aces

• Kayla Madsen - 1 kill, 1 block

• Kayleigh Mathis - 2 kills

• Sydney Spears - 2 aces, 10 kills, 6 blocks

• Leah Telgemeier - 1 ace, 1 kill, 2 blocks

• Hailee Willey - 1 ace

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