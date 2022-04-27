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Jr. High Lady Blackhawk track and field

April 27, 2022 at 9:50 a.m.

Jr. High Lady Blackhawks

Anniston Cline

Arianna Cawthorn

Bridget Clark

Carley McCarley

Jennifer Burhus

Emma Barber

Kairi McCinturff

Kenzie Weston

Leslie Perez

Lillian Lubess

Patricia Thorpe

Riley Winckett

Rylee Howell

Savannah Everett

Tia Sexton

8th Grade

Aaleyah Mumau

Abbi Ashford

Abigal Rogers

Allisa Braeley

Anna Schmidt

Anna Price

Ashlyn Hensen

Ashyn Shutts

Bailey Taylor

Bailey Walker

Brenna Walker

Brooke White

Becca Murray

Chaselyn Jacobson

Devri Grant

Emilia Heard

Emma Franklin 8th grade

Hailey Westlin

Hannah Ingalls

Kelsey Motes

Hope Konkler

Isabelle Etzkorn

Kennedy Fox

Lacey Ayers

Lillie Cobs

Lillie Franz

Madelyn Hardy (Maddi)

Marlow Kelley

Mia Babcock

Mya Lundy

Nevaeh Woods

Ruth Martinez

Sadie Christensen

Samantha Jackson

Taylor DelosSantos

Wrynlee Nichols

Zoey Hinojosa

Zoey Timmons

9th Grade

Ava Clark

Brianna Miller

Brylee Hardy

Emily Scott

Haven Perrin

Halle Sexton

Harley Ingram

Kennedy Williams 9th

Kourtney Kougl

Laila Upton

Miley Humphrey

Raelynn Raines

Sky Key

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