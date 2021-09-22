Seveth-grade Blackhawk Football

No. 1^Matthew Guyll
No. 2^Eli Baker
No. 3^Aydin Taylor
No. 5^Colt Perry
No. 8^Airam Espinoza
No. 11^Brayden Caranza
No. 12^Linnkyn Sullivan
No. 15^Tucker Wickham
No. 17^Isaac Patino
No. 18^Damian White
No. 19^Caden Sims
No. 21^William Dodson
No. 22^John Palmer
No. 23^Landon Henson
No. 25^Langston Williams
No. 33^Tucker Wood
No. 42^Jaxon Spillman
No. 50^Rafe Hargiss
No. 52^Caleb Ward
No. 54^Josias Rodriguez
No. 55^Noah Darnell
No. 56^Kody Kahrl
No. 60^Dakota Rice
No. 64^Karson Peyton
No. 65^Kahner Ketkeorasmy
No. 68^Gabriel Serrage
No. 72^Cooper Reynolds
No. 75^Rohan Force
No. 76^Caedmon Allen
No. 79^Carter Emberson
No. 80^Cole Meyers
No. 90^Keegan Perryman
No. 81^Lexx Hunt
Trainer: Hunter Wright
Student managers: Brianna Spicer, Rebecca Hatcher, Kaitlynn Luedtke, Emma Fryar and Layla Upton