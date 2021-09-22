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Seveth-grade Blackhawk Football

September 22, 2021 at 3:00 a.m.
Seventh-grade Pea Ridge Blackhawk football team 2021

No. 1^Matthew Guyll

No. 2^Eli Baker

No. 3^Aydin Taylor

No. 5^Colt Perry

No. 8^Airam Espinoza

No. 11^Brayden Caranza

No. 12^Linnkyn Sullivan

No. 15^Tucker Wickham

No. 17^Isaac Patino

No. 18^Damian White

No. 19^Caden Sims

No. 21^William Dodson

No. 22^John Palmer

No. 23^Landon Henson

No. 25^Langston Williams

No. 33^Tucker Wood

No. 42^Jaxon Spillman

No. 50^Rafe Hargiss

No. 52^Caleb Ward

No. 54^Josias Rodriguez

No. 55^Noah Darnell

No. 56^Kody Kahrl

No. 60^Dakota Rice

No. 64^Karson Peyton

No. 65^Kahner Ketkeorasmy

No. 68^Gabriel Serrage

No. 72^Cooper Reynolds

No. 75^Rohan Force

No. 76^Caedmon Allen

No. 79^Carter Emberson

No. 80^Cole Meyers

No. 90^Keegan Perryman

No. 81^Lexx Hunt

Trainer: Hunter Wright

Student managers: Brianna Spicer, Rebecca Hatcher, Kaitlynn Luedtke, Emma Fryar and Layla Upton

Print Headline: Seveth-grade Blackhawk Football

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