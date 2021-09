Pea Ridge Leah Telgemeier (22) sets, Thursday, September 16, 2021 at Shiloh Christian High School in Springdale. Check out nwaonline.com/210917Daily/ for today's photo gallery. (NWA Democrat-Gazette/Charlie Kaijo)

Monday, Sept. 13 vs. Farmington JV: L (25-17, 14-25, 13-15) • Maddie Cline, 3 kills • McKyah Lipscomb, 3 kills • Trinity Fox, 3 aces • Blakelee Baldwin, 3 aces V: W (25-19, 25-18, 25-21) • Sydney Spears, 12 kills • Lauren Wright, 14 kills • Kayleigh Mathis, 3 aces • Nalea Holliday, 3 aces • Dallice White, 3 kills Tuesday, Sept. 14 vs. Prairie Grove 7th: W (25-21, 23-12) • Jadyn Lovell, 4 aces A: L (19-25, 19-25) • Kasey Goldberg, 5 kills • Hailee Willey, 4 aces JV: L (23-25, 20-25) • McKyah Lipscomb, 5 kills • Trinity Fox 2 aces V: W (21-25, 25-20, 25-17, 28-26) • Sydney Spears, 19 kills • Lauren Wright, 15 kills Thursday, Sept. 16 vs. Shiloh 7: W (25-11, 25-18) • Rilee Wanket, 6 aces • Maleah House, 4 aces B: L (25-20, 7-25, 8-15) • Sally Shamburger, 4 aces • Hattie Keene, 4 aces • Brooke White, 2 kills A: L (13-25, 17-25) • Kasey Goldberg, 4 kills • Hailee Willey, 2 aces V: L (17-25, 14-25, 22-25) • Lauren Wright, 7 kills

Print Headline: Lady Blackhawk Volleyball results

