Blackhawk Golf Results

Wednesday, Sept. 1

The Course at Sager's Crossing

Siloam Springs

BOYS

1st^ Pea Ridge Blackhawks^142

• Jared Swope^41

• Garrett Bell^51

• Nikolas Galbraith^50

• Cole Kasischke^59

2nd^Lincoln Wolves^156

• Kase Ingram^56

• Colt Cushing^53

• Kale Jones^49

• Bryson Karber^58

• Payton Price^54

• King Adair^61

3rd^Prairie Grove Tigers^160

• Ash Campbell^49

• Cole Campbell^58

• Jarrett Bone^53

Girls

1st^Prairie Grove Tigers^171

• Arianna Harrel^57

• Lyly Davis^57

• Ella Faulk^57

2nd^Lincoln Wolves^178

• Kristen Rhine^60

• Kaylin Osnes^57

• Morgan Reeves^68

• Makenna Doyle^61

• Braelyn Key^64

Pea Ridge Blackhawks

• Allie King^54

• Kennedy Allison^59

Thursday, Sept. 2

@ Oakridge

BOYS

1st^Huntsville^266

• C. Henry^96

• C. Ferguson^76

• N. Henry^94

• E. Henry^113

2nd^Pea Ridge^301

• J. Swope^84

• G. Bell^116

• N. Galbraith^101

• K. Kasischke^127

Gentry

•B. Walker^103

GIRLS

Pea Ridge

• A. King^101

• K. Allison^128