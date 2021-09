Blackhawk varsity cheerleaders are under the direction of coach Courtney Hurst.

Pea Ridge Jr. High Cheerleaders 2021-2022 Ava Biffany Ava Clark Conner Walker Emily Scott Hailey Snarr Hannah See Hayley Phillips Kennedy Williams Lillie Coles Macy Trammell MaKenna Keene Miley Humphrey Mya Lundy Ricky Rowlee Sadie Christensen Savannah Young Trinity Lee Coach – Amber Harrison Avery Moore - Manager

Print Headline: Jr. High Blackhawk Cheerleaders

