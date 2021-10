Courtesy photograph Senior high Blackhawk boys cross country runners won first place in the 1A-4A Division in the Greenwood Invitational this week.

Cross Country Grade Sophomores: Noah Puritt 10 Hunter Elzey 10 Isaac Cruz 10 Troy Ferguson 10 Zachary Etzkorn 10 Tian Grant 10 David Kitchens 10 Juniors Garrett Jacobs 11 Owen Reynolds 11 Isaac Scates 11 Jacob Stein 11 Grandon Grant 11 Sam Gregory 11 Nickolas Galbraith 11 Sebastien Mullikin 11 Ridge Stewart 11 Phoenix Edmisson 11 Hunter Singh 11 Seniors Joseph Peal 12 Eli Wiggins 12 Girls Sophomores, 3 Kylee Tidwell 10 RyLee Raines 10 Ava Pippin 10 Juniors, 1 Ryleigh Gilbreath 11 Seniors, 5 Liz Vazquez 12 Isabella Cruz 12 Allie King 12 Dallice White 12 Kamree Dye 12 Jr. Boys Grade Escajeda, Evan 9 Bounds, Trey 9 Hunter Geren 9 Jackson Turner 9 Kade Keith 9 Wyatt Dodson 9 Parker Tilman 9 Sammy Wilkerson 9 Jake Ryals 9 Boston Powell 8 Evan Wilkerson 8 Colin Slocum 7 Cade Cops 7 Jr. Girls Grade Jeniffer Burhus 7 Bailey Walker 8 Brenna Walker 8 Marlow Kelly 8 Sadie Christenson 8 Chaselynn Jocabson 8 Abby Lee 8 Becca Murray 8 Kennedy Fox 8 Brianna TraMMEL 8 Isabelle Etzkorn 8 Ashlyn Henson 8 Gracie Keene 8 Zoey Hinjosa 8 Wrynlee Nichols 8 Emily Scott 9 Arianna Key 9 Zoey Timmons 8

Print Headline: Blackhawk Cross Country Boys

