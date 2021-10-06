Lady Hawks defeat Lady Lions

Tuesday, Sept. 21
vs. Harrison
A: L (14-25, 21-25)
• Kasey Goldberg^7 kills
• Hailee Willey^3 aces
JV: L (10-25, 13-25)
• Natalie Graham^3 kills
• McKyah Lipscomb^2 kills
V: L (16-25, 18-25, 22-25)
• Lauren Wright^11 kills
• Sydney Spears^4 kills
• Kayleigh Mathis^3 kills & 2 aces
Thursday, Sept. 23
vs. Gravette
7B: W (5-25, 25-8, 10-8)
• Chloe Wiser^6 aces
A: L (23-25, 16-25)
• Kasey Goldberg^7 kills
• Hailee Willey^4 kills
• Zoe Olson^3 kills
JV: L (10-25, 20-25)
• Kasey Goldberg^2 kills
• McKyah Lipscomb^3 kills
• Natalie Graham^3 kills
V: W (16-25, 24-26, 25-13, 28-26, 15-13)
• Sydney Spears^17 kills & 3 aces
• Lauren Wright^22 kills
• Kayleigh Mathis^5 kills