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Lady Hawks defeat Lady Lions

October 6, 2021 at 11:30 a.m.

Tuesday, Sept. 21

vs. Harrison

A: L (14-25, 21-25)

• Kasey Goldberg^7 kills

• Hailee Willey^3 aces

JV: L (10-25, 13-25)

• Natalie Graham^3 kills

• McKyah Lipscomb^2 kills

V: L (16-25, 18-25, 22-25)

• Lauren Wright^11 kills

• Sydney Spears^4 kills

• Kayleigh Mathis^3 kills & 2 aces

Thursday, Sept. 23

vs. Gravette

7B: W (5-25, 25-8, 10-8)

• Chloe Wiser^6 aces

A: L (23-25, 16-25)

• Kasey Goldberg^7 kills

• Hailee Willey^4 kills

• Zoe Olson^3 kills

JV: L (10-25, 20-25)

• Kasey Goldberg^2 kills

• McKyah Lipscomb^3 kills

• Natalie Graham^3 kills

V: W (16-25, 24-26, 25-13, 28-26, 15-13)

• Sydney Spears^17 kills & 3 aces

• Lauren Wright^22 kills

• Kayleigh Mathis^5 kills

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