B1 Track Champs

Courtesy photograph The Blackhawk boys’ and girls’ track teams won first place in the State Track Meet Tuesday, May 4.

4A State Track Meet Girls Team Results: Pea Ridge^94.5 Valley View^71.5 Harrison^52 Brookland^48 Magnolia^44 Gravette^42 DeQueen^40 Clarksville^37 Crossett^36.5 Nashville^31 Ozark^31 Pottsville^25 LR Mills^20 Heber Springs^18 Forrest City^16 Stuttgart^16 Farmington^15 Wynne^10 Gentry^9 Robinson^8.5 Shiloh Christian^8 Fountain Lake^7 Morrilton^7 Dardanelle^6 Hope^5 Camden Fairview^3 Pocahontas^1 100-meter dash Blakelee Winn, Pea Ridge, 12.62 Danyelle Poole, Stuttgart, 13.14 Cheyanne Kemp, Morrilton, 13.15 Anna Woolsey, Ozark, 13.18 Janaya Brown, Forrest City, 13.30. 200-meter dash Anna Woolsey, Ozark, 26.25 Danyelle Poole, Stuttgart, 26.26 Kamree Dye, Pea Ridge, 27.27 Autumn Mason, Ozark, 27.61 Camiyah Lewis, Wynne, 27.62 400-meter dash Anna Woolsey, Ozark, 59.42 Macy Weathers, Clarksville, 1:01.97 Maci Hubbard, Gentry, 1:02.73 Allison Shinaberry, Valley View, 1:03.85 Lynley Bowen, Farmington, 1:04.58. 800-meter run Rylee Walker, Brookland, 2:28.82. 2. Maggie Gregory, Pottsville, 2:31.45. 3. Mikey Larson, Gravette, 2:31.51. 4. Elise Knight, Valley View, 2:36.46. 5. Brooke Wyatt, Fountain Lake, 2:39.26. 1,600-meter run Chloe Weathers, Clarksville, 5:35.62. 2. Elise Knight, Valley View, 5:36.86. 3. Maggie Gregory, Pottsville, 5:44.43. 4. Sophey Pope, Valley View, 5:44.89. 5. Julia Whorton, Gravette, 5:45.25. 3,200-meter run Chloe Weathers, Clarksville, 12:06.04. 2. Sophey Pope, Valley View, 12:32.08. 3. Maggie Gregory, Pottsville, 12:36.83. 4. Liz Vazques, Pea Ridge, 12:38.36. 5. Macy Weathers, Clarksville, 12:53.06. 100-meter hurdles Blakelee Winn, Pea Ridge, 15.10. 2. Anaya Jones, Crossett, 16.00. 3. Anna Allen, Brookland, 16.66. 4. Alex Hill, Harrison, 16.95. 5. Heavyn Collins, Nashville, 17.06. 300-meter hurdles Blakelee Winn, Pea Ridge, 45.36. 2. Anaya Jones, Crossett, 48.26. 3. Belle Lindsey, DeQueen, 49.00. 4. Lauren Carver, Nashville, 49.18. 5. Charlie Stallings, Brookland, 50.96. 4x100-meter relay LR Mills, 51.25. 2. Crossett, 51.56. 3. Wynne, 51.62. 4. Valley View, 52.04. 5. Magnolia, 52.82. 4x200m relay Pea Ridge, 1:50.19. 2. LR Mills, 1:51.38. 3.Valley View, 1:52.09. 4. DeQueen, 1:53.68. 5. Hope, 1:54.41. 4x400-meter relay DeQueen, 4:19.69. 2. Valley View, 4:24.10. 3. Dardanelle, 4:26.41. 4. Gravette, 4:27.30. 5. Brookland, 4:30.09. 4x800-meter relay Valley View, 10:20.87. 2. Gravette, 10:26.68. 3. Pea Ridge, 10:43.65. 4. Pottsville, 10:59.46. 5. Brookland, 10:59.88. High jump Jaylea Hooten, Heber Springs, 5-4. 2. Clare Barger, Harrison, 5-3. 3. Elise Dean, DeQueen, 5-0. 4. Ava Hannah, Robinson, 5-0. 5. Anaya Jones, Crossett, 5-0. Long jump Blakelee Winn, Pea Ridge, 18-6.75. 2. Alex Hill, Harrison, 17-9.5. 3. Janaya Brown, Forrest City, 17-1.5. 4. Anna Allen, Brookland, 16-5.75. 5. Madelyn Sestak, Shiloh Christian, 16-5. Triple jump Alex Hill, Harrison, 35-3. 2. Anaya Jones, Crossett, 35-1. 3. Makayla Mears, Valley View, 33-6.25. 4. Belle Lindsey, DeQueen, 32-6.5. 5. Laiklyn Stephens, Harrison, 32-6.5. Pole vault Holly Robinson, Gravette, 11-6. 2. Lauren Wright, Pea Ridge, 10-4. 3. Maygan Jarvis, Heber Springs, 10-0. 4. Charlie Stallings, Brookland, 9-6. 5. Grace Mitchell, Farmington, 9-6. Discus Kaleigha Fielstra, Magnolia, 109-10. 2. Macy Morris, Nashville, 101-3. 3. Dallice White, Pea Ridge, 94-4. 4. McKenzie Klingman, Pea Ridge, 94-4. 5. Jayce Hart, Brookland, 92-10. Shot put Reese Ricketts, Harrison, 36-8. 2. Janiya Harris, Magnolia, 36-6. 3. KK Perkins, Nashville, 34-8. 4. Sidney Townsend, Nashville, 33-8. 5. Latasia Thomas, Magnolia, 32-9. Boys Team Results Pea Ridge 94 Nashville 78 Magnolia 68 Shiloh Christian 42 Clarksville 36 Ozark 30 Camden Fairview 28 Prairie Grove 27 DeQueen 27 Forrest City 27 Crossett 27 Dardanelle 25 Pocahontas 24 Valley View 19 Stuttgart 15 Robinson 15 Gravette 15 Blytheville 14 Watson Chapel 12 Star City 9 Bauxite 9 Gentry 9 Highland 9 Westside 7 Heber Springs 6 Monticello 5 Southside-Batesville 5 Pottsville 3 Wynne 3 Hamburg 2 Mena 2 Farmington 1 Trumann 1 LR Mills 1 Subiaco Academy 1 100-meter dash Patrick Elliott, Pea Ridge, 11.23. 2. Ladainian Hendrix, Nashville, 11.31. 3. Ethan Miller, Prairie Grove, 11.55. 4. Miller Goff, Nashville, 11.74. 5. Brewani Bonner, Robinson, 11.75. 200-meter dash Patrick Elliott, Pea Ridge, 22.55. 2. Ladanian Hendrix, Nashville, 22.83. 3. CJ Turner, Star City, 23.33. 4. CJ Palmer, Pocahontas, 23.34. 5. Ethan Miller, Prairie Grove, 23.43. 400-meter dash Patrick Elliott, Pea Ridge, 50.72. 2. Luke Sluyter, Shiloh Christian, 52.23. 3. Braden Arnold, Bauxite, 53.00. 4. Jacob Utsey, Camden Fairview, 53.17. 5. Chancellor Taylor, Forrest City, 53.67. 800-meter run Josiah Small, Pea Ridge, 2:03.40. 2. Randy Ortiz, Nashville, 2:05.74. 3. Logan Summers, Robinson, 2:07.28. 4. Desmond Harris, Crossett, 2:09.50. 5. Johnny Dunfee, Gravette, 2:09.60. 1,600-meter run Matthew Dunsworth, Clarksville, 4:43.93. 2. Randy Ortiz, Nashville, 4:54.12. 3. Johnny Sanchez, DeQueen, 4:54.86. 4. Troy Ferguson, Pea Ridge, 4:57.11. 5. Desmond Harris, Crossett, 4:58.03. 3,200-meter run Matthew Dunsworth, Clarksville, 10:05.41. 2. Daniel Sanderson, Clarksville, 10:26.71. 3. Grandon Grant, Pea Ridge, 10:28.78. 4. Brit Hawkins, Valley View, 10:29.21. 5. Randy Ortiz, Nashville, 10:38.47. 110-meter hurdles Garrion Curry, Magnolia, 15.31. 2. Wyatt Young, Prairie Grove, 15.71. 3. Payten Durning, Ozark, 16.15. 4. KJ Davis, Monticello, 16.45. 5. Jaylon Burke. Forrest City, 16.52. 300-meter hurdles Cale Slaba, Shiloh Christian, 40.73. 2. Payten Durning, Ozark, 41.14. 3. Will Shaver, Crossett, 42.43. 4. Isaac Wallace, Southside-Batesville. 5. Dominic Moore, DeQueen, 42.75. 4x100-meter relay Nashville, 43.61. 2. Stuttgart, 44.95. 3. Pocahontas, 45.73. 4. Camden Fairview, 45.78. 5. Shiloh Christian, 48.08. 4x200-meter relay Shiloh Christian, 1:34.51. 2. Camden Fairview, 1:34.63. 3. Magnolia, 1:34.29. 4. Pea Ridge, 1:35.43. 5. Robinson, 1:36.65. 4x400-meter relay Pea Ridge, 3:36.50. 2. Shiloh Christian, 3:37.01. 3. Gravette, 3:39.66. 4. Nashville, 3:40.81. 5. Magnolia, 3:40.96. 4x800-meter relay Pea Ridge, 8:34.17. 2. Nashville, 8:42.68. 3. DeQueen, 8:52.04. 4. Valley View, 8:52.22. 5. Highland, 9:06.34. High jump Jaqualen Moore, Magnolia, 6-8. 2. Marteez Jackson, Dardanelle, 6-2. 3. Dewayne Ashford, Crossett, 6-0. 4. Parker Brown, Heber Springs, 6-0. 5. Jaidan Strange, Stuttgart, 5-10. Long jump Akyell Madison, Watson Chapel, 21-0.75. 2. Dekari Clark, Blytheville, 20-11. 3. CJ Palmer, Pocahontas, 20-10.5. 4. Marteez Jackson, Dardanelle, 20-9.75. 5. Bret Baker, Westside Consolidated, 20-9.25. Triple jump Jaylon Burke, Forrest City, 44-6. 2. Marteez Jackson, Dardanelle, 43-3. 3. Landon Semrad, Prairie Grove, 42-9.5. 4. Dekari Clark, Blytheville, 41-10.5. 5. Dewayne Ashford, Crossett, 41-8.25. Pole vault Britton Gage, Ozark, 14-6. 2. Russell Harral, Valley View, 12-8. 3. Drake Wolfenden, Pea Ridge, 12-4. 4. Alex Sullivan, Nashville, 12-4. 5. Phoenix Edmisson, Pea Ridge, 11-6. Discus Jakamron Zackery, Magnolia, 162-8. 2. Malachi Copeland, Magnolia, 148-10. 3. Garrison Jackson, Gentry, 146-2. 4. Giovanny Felipe, DeQueen, 133-1. 5. Tate Christensen, Pea Ridge, 129-6. Shot put Mark Welch, Camden Fairview, 54-7. 2. Michael Jones, Magnolia, 52-5. 3. Jakamron Zackery, Magnolia, 47-10. 4. Matt Colvin, Clarksville, 47-1. 5. Jacobie Shell, Forrest City, 46-9.

