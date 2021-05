Blackhawk track teams are champions

4A Region 1 Sr. High Conference Meet 2021

April 27, 2021

Girls

Team rankings, 18 events scored

1) Pea Ridge^177.50

2) Harrison^121.50

3) Gravette^113

4) Shiloh^93.50

5) Farmington^73.50

6) Gentry^51

7) Prairie Grove^42

8) Huntsville^6

100-meter

2^Kamree Dye^13.06

12^Bella Cates^14.29

13^Lauren Wright^14.32

17 ^Isabella Cruz^14.97

200-meter

1^Blakelee Winn^26.24

2^Kamree Dye^27.20

10^Lauren Wright^29.94

400-meter

7^Evelyn Hernandez^1:08.21

12^Allie King^1:13.07

13^Kylee Tidwell^1:14.48

16^Kyla Wheeless^1:17.90

800-meter

3^Harmony Reynolds^2:36.35

4^Emma Stewart ^2:38.55

6^Dallice White^2:50.58

7^Olivia Scates^2:50.58

1,600-meter

1^Liz Vazques^5:48.48

3^Harmony Reynolds^5:53.75

6^Olivia Scates^6:15.70

7^RyLee Raines^6:24.12

3,200-meter

1^Liz Vazques^12:58.68

3^RyLee Raines^13:31.89

5^Harmony Reynolds^13:45.76

6^Olivia Scates^14:28.57

100-meter hurdles

8^Mikayla Humphrey^20.38

9^Maddisyn Robinson^20.44

15^Demi Rosser^22.09

300-meter hurdles

8^Olivia McCraken^57.92

9^Mikayla Humphrey^58.24

13^Maddisyn Robinson^1:01.03

4x100-meter

1^Pea Ridge^51.78

4x200-meter

1^Pea Ridge^1:50.58

4x400-meter

1^Pea Ridge^4:22.45

4x800-meter

1^Pea Ridge^10:47.38

High jump

2^Blakelee Winn^5-00.00

7^Kylee Tidwell^4-08.00

10^Kyleigh Pruitt^4-04.00

12^Olivia McCraken^4-04.00

Long jump

5^Lauren Wright^16-05.75

7^Kamree Dye^15-03.50

9^Mikayla Humphrey^14-06.00

11^Bella Cates^14-02.00

Triple jump

8^Mikayla Humphrey^30-04.00

10^Maddie Vincent^29-05.50

13^Isabella Cruz^26-05.50

14^Jordyn Allison^26-01.00

Pole vault

5^Trinity Alley^8-02.00

7^Allie King^7-08.00

Discuss

2^Dallice White^91-01.00

6^Jordyn Allison^78-08.00

7^McKenzie Klingman^76-09.00

13^Olivia McCraken^50-00.00

Shot put

3^Blakelee Winn^31-06.75

5^McKenzie Klingman^30-10.00

8^Dallice White^29-01.00

11^Hayley West^22-10.50

Boys

Team rankings, 18 events scored

1) Pea Ridge^223

2) Shiloh^106

3) Prairie Grove^84

4) Gravette^73

5) Harrison^61

6) Berryville^53

7) Gentry^47

8) Farmington^23

9) Huntsville^21

100-meter

2^Cade Mann^11.99

14^Hunter Singh^12.81

16^Iain Mullikin^12.86

19^Bric Cates^13.04

200-meter dash

1^Patrick Elliott^22.92

3^Cade Mann^23.62

8^Sebasttien Mullikin^25.05

12^Hunter Singh^25.75

400-meter dash

1^Patrick Elliott^50.28

2^Josiah Small^50.81

10^Evan Anderson^55.97

800-meter run

3^Layton Powell^2:11.11

4^Elijah Wiggins^2:13.63

5^Troy Ferguson^2:18.06

7^Jacob Stein^2:24.27

1,600-meter

1^Levi Schultz^4:52.86

3^Troy Ferguson^4:55.55

4^Tian Grant^4:56.18

11^Jorge Vazquez^5:35.10

3,200-meter run

1^Grandon Grant^10:52.18

2^Levi Schultz^11:09.00

7^Owen Reynolds^12:38.89

11^Joseph Peal^13.49.00

110-meter hurdles

3^Brenden Power^18.45

6^Nathan Tucker^19.12

9^Colin Stewart^20.31

12^Owen Harris^20.95

300-meter hurdles

3^Nathan Tucker^44.59

5^Colin Stewart^47.26

7^Owen Harris^47.84

8^Brenden Power^48.32

4x100-meter relay

5^PRHS^48.22

4x200-meter relay

1^PRHS^1:34.68

4x400-meter relay

1^PRHS^3:37.51

4x800-meter relay

1^PRHS^9.21.25

High Jump

4^Graydon Edwards^5-08.00

Long jump

3^Josiah Small^20-07.50

4 Patrick Elliott^20.02.25

Triple Jump

2^Josiah Small^41-01.50

Pole Vault

1^Drake Wolfenden^11-06.00

2^Phoenix Edmisson^11-06.00

8^Elijah Wiggins^10-06.00

Discus

2^Tate Christensen^147-04.00

Shot put

1^Tate Christensen^46-06.75

4^Mike Ericson^39-10.00

15^Brandt Bowen^34-02.25

Brenden Power finished third in the 110-meter hurdles at the district championships. He is headed to state.

Levi Schultz and Grandon Grant finished second and first in the 3,200-meter run at the District Championship in Berryville. They area both headed to the State meet.

Lady Blackhawks Lauren Wright and Blakelee Winn show off the Champions plaque earned by the Lady Blackhawks track team at the District meet this past week.

Blackhawk Patrick Elliott won the high point award at the District Chapionship in Berryville. Elliott has qualified for state in six events.