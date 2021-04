Track Blackhawks continue winning

Pea Ridge dominated the competition at Elkins winning first place for Jr. high boys and girls on Tuesday.

"We followed it up by surviving the frozen tundra of Elkins High School Thursday night to bring home first place trophies for high school boys and girls as well," according to coach Jason Upton. "Our combined score for the week was 523 for all four teams. Total for the four second place schools was 354. Results are below.

"After a much needed spring break, our high school track teams will travel to the Berryville Invitational on Thursday, April 1," Upton said.

Elkins Elks Sr. Relays 2021

March 18, 2021

Elkins High School

Elkins, AR

Boys

100-meter dash

1^Patrick Elliott^PRHS^11.24

2^Luke Sluyter^Shiloh Christian School^11.71

3^Ethan Kowalski^Gravette High School^11.74

7^Korbyn Mobley^PRHS^12.41

200-meter dash

1^Patrick Elliott^PRHS^22.89

2^Cade Mann^PRHS^24.34

3^Cale Slaba^Shiloh Christian School^24.69

8^Korbyn Mobley^PRHS^25.47

400-meter dash

1^Caden Callahan^West Fork High School^53.68

2^Johnny Dunfee^Gravette High School^54.40

3^Luke Sluyter^Shiloh Christian School^54.47

5^Cade Mann^PRHS^56.79

800-meter run

1^Ryan Kotoucek^NWA Classical Academy^2:16.66

2^Grandon Grant^PRHS^2:16.79

3^Caden Callahan^West Fork High School^2:19.61

6^Jacob Stein^PRHS^ 2:24.14

9^Owen Reynolds^PRHS^2:32.38

1,600-meter run

1^Wesley Wilson^Gravette High School^5:18.20

2^Eli Schulz^Shiloh Christian School^5:38.12

3^Jaxson Everett^West Fork High School^5:45.02

10^Jorge Vazquez^PRHS^5:59.50

11^Kyle Telgemeier^PRHS^ 6:06.35

3,200-meter run

1^Jacob Tyburski^Haas Hall Bentonville^10:20.94

2^Levi Schultz^PRHS^11:32.75

3^Layton Powell^PRHS^11:50.63

9^Joseph Peal^PRHS^13:56.41

110-meter hurdles

1^Tyler Chadbourne^West Fork High School^17.95

2^Brenden Power^PRHS^18.06

3^Maddox Nosari^NWA Classical Academy^19.68

4^Owen Harris^PRHS^20.41

6^Phoenix Edmisson^PRHS^21.71

300-meter hurdles finals

1^Tyler Chadbourne^West Fork High School^47.14

2^Evan Anderson^PRHS^48.85

3^Maddox Nosari^NWA Classical Academy^49.07

4^Nathan Tucker^PRHS^49.08

5^Brenden Power^PRHS^52.72

Boys 4x100 meter relay finals

1^PRHS^45.37

2^West Fork High School^49.71

3^Elkins High School^50.01

4x200 meter relay finals

1^Shiloh Christian School^1:39.48

2^Gravette High School^1:41.36

3^PRHS^1:43.37

4x400 meter relay

1^PRHS^3:45.67

2^Shiloh Christian School^3:58.42

3^NWA Classical Academy^4:09.27

4x800 meter relay finals

1^PRHS^9:06.29

2^West Fork High School^9:50.09

3^NWA Classical Academy^9:52.81

Girls

100-meter dash

1^Blakelee Winn^PRHS^12.65

2^Kamree Dye^PRHS^13.46

3^Mollie Cole^Shiloh Christian School^13.89

5^Bella Cates^PRHS^14.37

200-meter dash

1^Kamree Dye^PRHS^28.01

2^Mollie Cole^Shiloh Christian School^28.90

3^Charlie Qualls^Gravette High School^28.99

6 Bella Cates^PRHS^31.01

7^Isabella Cruz^PRHS^32.75

400-meter dash

1^Mikey Larson^Gravette High School^1:08.33

2^Maci Hubbard^Gentry High School^1:08.40

3^Anna Hendrix^Greenland High School^1:09.93

7^Allie King^PRHS^1:18.31

15^Kyla Wheeless^PRHS^1:26.75

800-meter run

1^Annaleise Morales^NWA Classical Academy^2:41.55

2^Lillian Hellwig^NWA Classical Academy^2:43.11

3^Liz Vazques^PRHS^ 2:43.93

6^Emma Stewart^PRHS^2:50.32

10^Dallice White^PRHS^3:08.32

1,600-meter run

1^Liz Vazques^PRHS^6:04.54

2^Emma Stewart^PRHS^6:19.00

3^Olivia Scates^PRHS^6:23.15

3,200-meter run

1^Liz Vazques^PRHS^12.42.86

2^Olivia Scates^PRHS^14:00.23

3^Breightyn Criswell^NWA Classical Academy^16:11.20

100-meter hurdles

1^Blakelee Winn^PRHS^15.83

2^Mollie Cole^Shiloh Christian School^18.52

3^Makyla Vaughan^Greenland High School^19.78

4^Maddisyn Robinson^PRHS^20.06

11^Mikayla Humphrey^PRHS^24.00

300-meter hurdles

1^Joyce Ferguson^West Fork High School^53.07

2^Makyla Vaughan^Greenland High School^58.40

3^Lauren Wyand^Shiloh Christian School^59.45

4^Maddisyn Robinson^PRHS^1:00.14

4x100-meter relay

1 PRHS^54.71

2^Greenland High School^58.41

3^NWA Classical Academy^59.16

4x200-meter relay

1^Gravette High School^2:00.36

2^Greenland High School^2:02.28

3^West Fork High School^2:03.57

4^PRHS^2:04.18

4x40- meter relay

1^NWA Classical Academy^4:49.99

2^Haas Hall Bentonville^5:44.55

4x800-meter relay

1^Gentry High School^12:22.14

2^PRHS^12:40.11

Elkins Elks Jr. Relays 2021

March 16, 2021

Elkins High School

Elkins, Ark.

Boys

100-meter dash

1^Shawn Charis^Elkins Jr. High^11.97

2^Josiah McGee^Gravette High School^12.47

3^Kale Jones^Lincoln Jr. High/Middle School^12.57

5^Zeph Timmons^PR Jr. High^12.91

6^Damian Trejo^PR Jr. High^12.99

12^Ricky Rowlee^PR Jr. High^13.42

200-meter dash finals

1^Kale Jones^Lincoln Jr. High/Middle School^25.83

2^JaQuae Walden^Elkins Jr. High^25.87

3^Dax Widger^Shiloh Christian School^26.02

5^Damian Trejo^PR Jr. High^26.80

6^Zeph Timmons^PR Jr. High^26.87

10^Evan Escajeda^PR Jr. High^28.45

400-meter dash

1^Josiah McGee^Gravette High School^57.47

2^Zachary Etzkorn^PR Jr. High^59.97

3 Tristan Carpenter^Shiloh Christian School^1:00.15

11^Drake Satterwhite^PR Jr. High^1:04.36

12^Noah Pruitt^PR Jr. High^1:04.37

800-meter run

1^Caden Brewer^Lincoln Jr. High/Middle School^2:17.94

2^Troy Ferguson^PR Jr. High^2:18.99

3^Isaac Pohlmeier^St Joseph Catholic School, Fay^2:23.06

5^Tian Grant^PR Jr. High^2:24.41

6^Trey Bounds^PR Jr. High^2:24.70

1,600-meter run

1^Troy Ferguson^PR Jr. High^5:08.85

2^Tian Grant^PR Jr. High^5:10.19

3^Isaac Pohlmeier^St Joseph Catholic School, Fay^5:16.68

12^Evan Wilkerson^PR Jr. High^6:12.11

110-meter hurdles

1^Isaac Cruz^PR Jr. High^18.78

2^Bryan Ruiz^Decatur High School / JH^19.42

3^Dayton McGarrah^Decatur High School / JH^20.27

6^Mason Wolfenden^PR Jr. High^21.35

16^Parker Tillman^PR Jr. High^22.93

300-meter hurdles

1^Seth Lowe^Shiloh Christian School^47.55

2^Bryan Ruiz^Decatur High School / JH^48.76

3^Dayton McGarrah^Decatur High School / JH^50.22

5^Isaac Cruz^PR Jr. High^51.07

11^Parker Tillman^PR Jr. High^56.51

15^Wyatt Dodson^PR Jr. High^58.65

4x100-meter relay

1^Shiloh Christian School^49.32

2^Gravette High School^49.54

3^Elkins Jr. High^49.79

6^PR Jr. High^51.76

4x200-meter relay

1^Elkins Jr. High^1:42.37

2^Lincoln Jr. High/Middle School^1:46.29

3^Gravette High School^1:47.26

6^PR Jr. High^1:51.73

4x400-meter relay

1^Decatur High School / JH^4:10.58

2^Shiloh Christian School^4:14.14

3^PR Jr. High^4:16.06

4x800-meter relay

1^PR Jr. High^9:29.80

2^St Joseph Catholic School, Fay^10:07.84

3^Decatur High School / JH^10:31.82

High jump

1^Seth Lowe^Shiloh Christian School^5'08.00

2^John Townsend^Elkins Jr. High^5'04.00

3^Gabe Holmes^Gravette High School^5'02.00

9^Isaac Cruz^PR Jr. High^5'00.00

14^Emmitt Dayberry^PR Jr. High^4'06.00

Long jump

1^Kale Jones^Lincoln Jr. High/Middle School^18'07.75

2^Caden Brewer^Lincoln Jr. High/Middle School^17'07.00

3^Bryan Ruiz^Decatur High School / JH^17'02.50

12^Isaac Cruz^PR Jr. High^13'11.00

Triple jump

1^Bryan Ruiz^Decatur High School / JH^35'09.00

2^Levi Carnahan^Gravette High School^35'02.00

3^Josiah McGee^Gravette High School^32'00.00

Pole vault

1^Trey Bounds^PR Jr. High^8'09.00

2^Dayton McGarrah^Decatur High School / JH^8'06.00

3^Ricky Rowlee^PR Jr. High^8'00.00

5^Evan Escajeda^PR Jr. High^6'06.00

Discus

1^Ethan Gifford^Gentry High School^123-01.00

2^Tony Morales^Decatur High School / JH^102'08.00

3^Coleman Sanchez^St. Joseph Catholic School, Fay^75'03.00

15^Jace Dye^PR Jr. High^59'11.00

24^Isaiah Bott^PR Jr. High^49'10.00

25^Jonathan Munoz^PR Jr. High^43'07.00

Shot put

1^A.J. Davis^Gravette High School^37'03.00

2^Coleman Sanchez^St Joseph Catholic Schoolm Fay^36'07.00

3^Carter Henley^Shiloh Christian School^35'04.00

16 Jonathan Munoz^PR Jr. High^26'11.00

23^Cade Perry^PR Jr. High^23'07.00

24 Will Morgan^Greenland High School^23'01.00

25^Isaiah Bott^PR Jr. High^21'09.00

Girls

100-meter dash

1^Zoeyanne Timmons^PR Jr. High^14.07

2^Presley Ward^Gentry High School^14.12

3^Rachel Bruner^Shiloh Christian School^14.22

4^Haven Perrin^PR Jr. High^14.28

16^Darby Burnett^PR Jr. High^15.70

200-meter dash

1^Viola Kelley^West Fork High School^28.54

2^Zoeyanne Timmons^PR Jr. High^29.27

3^Haven Perrin^PR Jr. High^31.19

7^Hope Konkler^PR Jr. High^31.66

400-meter dash

1^Viola Kelley^West Fork High School^1:04.45

2^Ava Scarberough^West Fork High School^1:11.98

3 Vivian Lux^St, Joseph Catholic Schoolm Fay^1:12.07

9^Hope Konkler^PR Jr. High^1:14.62

10^Kourtney Kougel^PR Jr. High^1:14.74

15 Ashlyn Henson^PR Jr. High^1:18.44

800-meter run

1^Makenzie Greenlee^West Fork High School^2:56.56

2^Kylee Tidwell^PR Jr. High^3:01.17

3^Heaven McGarrah^Decatur High School / JH^3:04.06

4^Halle Sexton^PR Jr. High^3:04.48

15^Wrynlee Nichols^PR Jr. High^3:16.84

1,600-meter run

1^Makenzie Greenlee^West Fork High School^6:09.76

2^Rylee Raines^PR Jr. High^6:11.96

3^Brenna Walker^PR Jr. High^6:25.96

7^Bailey Walker^PR Jr. High^6:49.53

100-meter hurdles

1^Bella Bonanno^Shiloh Christian School^18.68

2^Olivia Grace Silvey^Shiloh Christian School^18.84

3^Zoeyanne Timmons^PR Jr. High^19.12

17^Kennedy Williams^PR Jr. High^22.39

23^Nevaeh Woods^PR Jr. High^24.10

300-meter hurdles

1^Abby Rochelle^West Fork High School^53.22

2^Bella Bonanno^Shiloh Christian School^54.07

3^Sylvia Smith^St. Joseph Catholic School, Fay^58.79

6^Ava Clark^PR Jr. High^1:02.32

13 Kennedy Williams^PR Jr. High^1:09.07

15^Breanna Trammell^PR Jr. High^1:09.56

4x100-meter relay

1^Shiloh Christian School^56.51

2^PR Jr. High^57.02

3^Gentry High School^59.57

4x200-meter relay

1^Shiloh Christian School^2:02.67

2^Gravette High School^2:04.13

3^PR Jr. High^2:06.01

4x400-meter relay

1^West Fork High School^4:50.05

2^St. Joseph Catholic School, Fay ^4:51.67

3^PR Jr. High^5:09.94

4x800-meter relay

1^West Fork High School^11:22.59

2^PR Jr. High^12:00.32

3^St. Joseph Catholic School, Fay^12:13.69

High jump

1^DaLacie Wishon^Gravette High School^4'10.00

2^Kylee Tidwell^PR Jr. High^4'08.00

3^Presley Ward^Gentry High School^4'08.00

4^Hope Konkler^PR Jr. High^4'04.00

10^Kourtney Kougel^PR Jr. High^4'00.00

Long jump

1^Zoeyanne Timmons^PR Jr. High^13'06.00

2^DaLacie Wishon^Gravette High School^13'02.50

3^Bella Bonanno^Shiloh Christian School^12'09.50

8^Rylee Raines^PR Jr. High^11'08.00

Triple jump

1^DaLacie Wishon^Gravette High School^30'02.00

2^Olivia Grace Silvey^Shiloh Christian School^28'08.00

3^Kaylin Osnes^Lincoln Jr. High/Middle School^26'05.00

Pole vault

1^Jolene Landrum^Gentry High School^7'00.00

2^Kourtney Kougel^PR Jr. High^6-00.00

3^Emily Scott^PR Jr. High^6'00.00

Discus

1^Abby Schopper^Decatur High School / JH^77'08.00

2^Natalie Shelton^Gentry High School^75'02.00

3^Brooke White^PR Jr. Hig^ 72'06.00

12^Harley Torrey^PR Jr. High^43'04.00

21^Alissa Braley^PR Jr. High^32-10.00

Shot put

1^Natalie Shelton^Gentry High School^28'07.00

2^Clare Welcher^St. Joseph Catholic School, Fay^28'02.00

3^Abby Schopper^Decatur High School / JH^28'00.00

4^Brooke White^PR Jr. High^27-00.00

8^Harley Torrey^PR Jr. High^24-07.00

18^Alissa Braley^PR Jr. High^20'01.00