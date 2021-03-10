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Blackhawk Sports Schedule

March 10, 2021 at 3:00 a.m.

Thursday, March 11

Track^Gentry Practice Field Event Meet ^Gentry HS

4:30 p.m.^Softball vs. Elkins^Elkins^V/JV

Friday, March 12

Track^Gravette Running Meet^Gravette HS

TBA^Baseball^Carroll County Classic^Away

Saturday, March 13

TBA^Baseball^Carroll County Classic^Away

TBA^Softball^Van Buren Tournament^Away^V

Monday, March 15

5 p.m.^Softball vs. Siloam Springs^Siloam Springs^V/JV

Tuesday, March 16

Track^Elkins Elks Jr. Relays^Elkins Jr. High

Thursday, March 18

Track^Elkins Elks Sr. Relays^Elkins HS

Friday, March 19

TBA^Baseball^Harrison Tournament^Away

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