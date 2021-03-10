Blackhawk Sports Schedule

Thursday, March 11
Track^Gentry Practice Field Event Meet ^Gentry HS
4:30 p.m.^Softball vs. Elkins^Elkins^V/JV
Friday, March 12
Track^Gravette Running Meet^Gravette HS
TBA^Baseball^Carroll County Classic^Away
Saturday, March 13
TBA^Baseball^Carroll County Classic^Away
TBA^Softball^Van Buren Tournament^Away^V
Monday, March 15
5 p.m.^Softball vs. Siloam Springs^Siloam Springs^V/JV
Tuesday, March 16
Track^Elkins Elks Jr. Relays^Elkins Jr. High
Thursday, March 18
Track^Elkins Elks Sr. Relays^Elkins HS
Friday, March 19
TBA^Baseball^Harrison Tournament^Away