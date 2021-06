Pea Ridge Fast Pitch Softball Records

Year^Record

2000^N/A

2001^10-6

2002^15-10*

2003^9-10

2004^11-10

2005^8-6

2006^10-6

2007^14-15

2008^19-12

2009^9-16

2010^8-13

2011^7-16

2012^14-15

2013^10-12

2014^11-9

2015^12-11

2016^13-7

2017^28-5

2018^22-7

2019^13-7

2020^2-1**

2021^21-8#

* complete stats not avilable, so no individual stats from these years

** Season canceled due to covid-19

# State runner up

All-time team records

Year^Record^Number

2017^At bats^857

2017^Runs^275

2017^Hits^353

2016^Errors^24

2017^Doubles^79

2001^Triples^16

2018^Homeruns^23

2008^Stolen bases^120

2012^HBP^57

2017^Walks^117

2021^Strikeouts^167

2017^RBI^197

2010^Average^.437

Single Season Records

Year/Name^Record^No.

2017/Davis^At bats^111

2016/Davis^Runs scored^43

2018/B. Winn^Runs scored^43

2013/D. Houy^Errors^27

2017/Bryant^Doubles^18

2017/Davis^Triples^6

2018/Fox^Homeruns^9

2018/B. Winn ^Stolen bases^27

2012/Schooley^HBP^11

2017/S. Whatley^HBP^11

2017/A.Whatley^Walks^28

2012/T. Winn^Strikeouts^26

2011/J. Winn^RBI^35

2010/Al. Galvan^Avg.^.605

2016/S. Whatley^QAB^.697

• Ashley Roughton hit a single, double, triple and homerun in the same game (vs. Decatur). This is an extremely rare occurrence that needs to be remembered.

All-time pitching records

Year/name^Record^No

'03-'06/Hinton^Innings pitched^420.1

'08-'09/B. Morgan^Runs allowed^94

'03-'06/Hinton^Hits allowed^213

'03-'06/Hinton^ERA^1.55

'03-'06/Hinton^Strikeouts^437

'15-'16/VanHouden^Walks^23

'10/Jen. Small^Hit batters^32

'18-'21/Dayberry^Wins^42

'18-'21/Dayberry^Losses^14

'03-'06/Hinton^No hitters^4

'03-'06/Hinton^Perfect games^4

Single season pitchig records

Year/name^Record^No.

'21/Dayberry^Innings pitched^170

'19/Dayberry^Runs allowed^19

'05/Hinton^Hits allowed^33

'05/Hinton^ERA^1.16

'21/Dayberry^Strikeouts^201

'16/VanHouden^Walks (50+inn.)^9

'15/VanHouden^Hit batters^14

'21/Dayberry^Wins^20

'21/Dayberry^Losses^6

'05/Hinton^No hitters^4

'05/Hinton^Perfect games^4

Career hitting records

Year/name^Record^No.

'16-19/H. Davis^Hits^146

'14-'17/A. Whatley^Walks^54

'18-'21/B. Winn^Singles^98

'14-'17/S. Whatley^Doubles^32

'16-'19/H. Davis^Triples^9

'18-'21/B. Winn^Homeruns^15

'14-'17/S. Whatley^HBP^20

'18-'21/B. Winn^AVG^.476

'14-'17/S. Whatley^RBI^95

'16-'19/H. Davis^Runs^123